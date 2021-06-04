郭董缺原廠授權疫苗卡關　律師揭4字關鍵：政府已鬆綁法規

▲台灣民間企業、組織表態願意協助洽購疫苗，沒想到卻連帶掀起諸多爭議。（圖／路透）

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘擬採購500萬劑德國BNT疫苗，但中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還缺原廠授權書，掀起各界正反意見熱議。律師林智群3日在臉書PO文指出，政府要求提出原廠授權書並非刁難，若從法規上來看，光是「上市證明」這4個字就足以卡死了，所以政府要求提供原廠授權書，已經考量到這是特殊情況，也鬆綁了法律的規定。

郭台銘透過鴻海及永齡基金會遞交申請書給衛福部食藥署，希望能協助採購500萬劑德國BNT疫苗，但疫情中心指揮官陳時中2日表示，沒有看到原廠授權書。消息傳開後，有部分網友認為指揮中心擺明就是在刁難，台北市議員游淑慧也提出質疑，「捐贈為何要取得原廠授權書？」

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▲林智群認為，陳時中要求郭台銘提出原廠授權書，已經算鬆綁法律規定了 。（圖／指揮中心提供）

對此，律師林智群3日在臉書PO文中提到，現行法令並沒有要求一定要出具「原廠授權書」，但從《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》第3條第1項第4款來看，申請者要備齊的其中一項文件是「國外上市證明或各國醫藥品集收載影本」，這份上市證明郭台銘根本沒辦法拿到，因為全世界的新冠肺炎疫苗都還沒取得完全核准，也就是都還沒上市，「他們是經過緊急授權偷跑的，哪來的上市證明？光這款就卡死你了！」

林智群認為，政府要求出示原廠證明書已經算是考量到現在情況特殊，也是是鬆綁了法律的規定，既然是「專案申請」，申請需要哪些要件，政府可以自己決定，「鬆綁的依據是新冠肺炎那個特殊條例第7條，如果真的要像國民黨要求的嚴格遵守法律，郭董哪裡去生上市證明呢？」