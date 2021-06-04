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謝金河曝「日124萬劑疫苗」把台灣拱上前線：如擠兌時擺銀行的現金

記者黃翊婷／綜合報導

日本政府宣布提供台灣124萬劑AZ疫苗，4日就會透過日航送達台灣，事後有日媒爆料，這件事是在「美日台餐敘」中促成的。財信傳媒董事長謝金河3日晚間在臉書PO文中揭露這場疫苗大戰背後的千絲萬縷，他提到，美國、日本這一出手，也為未來世界棋局的美中角力揭開序幕，「這次疫情台灣又被拱上最前線！」

▲▼日本首相安倍晉三宣布將辭去首相職務。（圖／路透）

▲日本援助台灣124萬劑疫苗，日媒爆料「安倍是推手」，背後還有美國協助。（圖／路透）

日本《產經新聞》報導，台灣駐日代表謝長廷5月24日晚間與美國駐日代理大使楊舟、前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人進行餐敘及交換意見。薗浦健太郎被問到，日本打算怎麼使用採購的AZ疫苗時，他回答，日本未使用AZ疫苗作為公費疫苗，有考慮將AZ疫苗讓給台灣，楊舟聽了隨即贊同是一個好主意；三方達成共識後，薗浦健太郎隔日立刻向安倍晉三匯報，安倍聽了之後也表示，「那（我們）要立刻展開行動。」

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財信傳媒董事長謝金河認為，日本第一批送給台灣的124萬劑AZ疫苗將在4日下午運抵，日媒透露這件事是美日台三方斡旋的結果，安倍則扮演重要推手，「可以想像台灣在這場疫情出現破口的疫苗之爭，背後有多麼艱辛。而美、日出手，也為未來世界棋局美中角力揭開序幕。」

謝金河解釋，前美國總統川普用4年的時間揭開美中角力的賽局序幕，現任美國總統拜登則是不斷集結抗中隊伍，並陸續完成亞洲日本及南韓的新架構，還讓紐西蘭歸隊了，甚至使出殺手鐧要求情報機構在3個月內查清武漢實驗室的病毒源頭，等同於直接捅了中國的痛腳，緊接而來的就是經濟戰，美國無底線大印鈔票、營造通膨，中國則是全力壓制通膨，「美中經濟大戰勢必成為全球最重要的戲碼。」

AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

▲AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

而回顧台灣這波本土疫情，謝金河指出，隨著疫情越來越嚴重，民眾也越來越焦慮，「人命關天，只要有疫苗可打，不要在乎疫苗從哪裡來」的聲音幾乎壓倒一切，甚至開始有人質疑中央疫情指揮中心沒能力、要換掉指揮官陳時中，「我看著很多出來給政府施加壓力、跪求政府的人，沒有一個人向對岸的政府跪求他們發揮人性關懷的精神，不要阻止台灣取得疫苗。」

謝金河認為，這時候政府只有一個途徑，就是奮不顧身全力搶疫苗，有能力幫得上忙的只有美國與日本，這124萬劑AZ疫苗就像是擺在銀行櫃檯上的現金，如果6月台灣可以從日本取得1000萬劑AZ疫苗，再加上500萬劑的莫德納疫苗，台灣的人心就會逐漸安定下來。

最後謝金河提到，經過這場疫苗大戰，兩岸關係可能會越走越遠，未來世界上每個國家都會被迫選邊站，「台灣的人民，有志大位的政治人物，恐怕都會捲入漩渦中，這次疫情台灣又被拱上最前線！」

這場疫苗大戰背後千絲萬縷！ 日本第一批送給台灣的124萬劑AZ疫苗終於確定明天下午送抵台北，今晚所有line的群組及媒體都在傳遞這個訊息。日本的產經新聞透露：這是透過美，日，台三方斡旋，安倍扮演重要推手，可以想像台灣在這場疫情出現破口的疫苗...

謝金河發佈於 2021年6月3日 星期四

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