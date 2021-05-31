防疫關懷送暖不間斷！　東森集團捐贈端午佳餚給榮民長輩加菜

▲東森集團共同捐贈阿一鮑魚團圓菜給三峽台北榮家，讓長輩們倍感溫暖。（圖／台北榮家提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

端午佳節將至，東森集團愛心送暖，由東森慈善基金會、東森購物及東森直消電商共同捐贈1500份市價超過300萬的阿一鮑魚團圓菜組合，給全台30多個社福團體、偏鄉社區及小學，位在新北市三峽的榮民之家，東森慈善基金會每年也都安排義演活動，陪長輩們開心過節，只是今年剛好遇上疫情嚴峻，配合防疫規定，各項活動均取消，但東森慈善基金會仍送上佳餚，由榮家分裝成個人餐盒，給榮民伯伯們加菜，過個好節。

東森慈善基金會董事長王令麟表示，感念榮民伯伯半身戎馬、走過烽火，用自己的青春守護家園，對國家的貢獻非常大，原定於端午節前夕已安排國內知名的樂團到臺北榮家慰勞長輩們，但因肺炎疫情，須遵守相關防疫規定，榮家已暫停所有活動，因此基金會改以捐贈200組阿一鮑魚組合餐：鮑魚花膠佛跳牆、XO醬爆蝦、滷豬腳、魚翅蟹肉羹及金鯧炊粉等新鮮冷凍美味調理包佳餚，希望能讓榮家長輩們度過溫暖的端午佳節。

▲因疫情仍緊繃，為遵守防疫規定，每年的端午節團圓餐會改為分裝成個人餐盒。

臺北榮家主任劉化宇表示，榮家長輩中不乏是單身在台的老榮民，每逢佳節時分，更讓人倍感思鄉，而為能減輕長輩們思鄉之苦，台北榮家每逢三大節日前夕均會安排表演團體來義演，讓長輩們開心過節，今年因疫情因素，端午節無法安排活動，但在此艱困時刻，十二萬分感謝東森慈善基金會及時送暖，捐贈佳餚慰勞長輩，榮家將把每道佳餚分裝成個人餐盒給榮民長輩們加菜，更期待疫情趕快過去，大家都能恢復正常生活。