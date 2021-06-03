登革熱防疫別輕忽　黃偉哲：雨後孳清遠離登革熱威脅

▲近日梅雨帶來甘霖，為避免積水造成孳生源，台南市環保局要求各區清潔隊在收運垃圾之餘，同時要去清除孳生源，以防範登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國關注COVID-19疫情，登革熱防疫也不能有任何疏失，台南市環保局與37區公所在5月31日前已完成各區里登革熱環境衛生消毒，在5月亦針對誘卵桶陽性數較高之區里執行5場預防噴藥，近日梅雨帶來甘霖，為避免積水造成孳生源，環保局更要求各區清潔隊在收運垃圾之餘，同時要去清除孳生源，以防範登革熱。

市政府重視登革熱防治，3月26日黃偉哲市長不僅出席環保局在永康區舉辦的登革熱誓師大會，也進入附近市場向攤商、民眾宣導。4月初又親赴鐵地下化工程南台南站工區視察登革熱相關防治工作，近日雖忙於COVID-19疫情，也不忘指示各單位做好登革熱防治。

雨後積水是病媒蚊孳生之溫床，氣象預報本週末將再有一波雨勢到來，環保局強調，未來兩週將加強稽查，一旦查獲積水孳生孑孓將依法告發裁處3000至6000元罰鍰。

另外，環保局已提供病媒蚊防治粒劑予市場管理處，由該處分送59處公營市場、58處民營市場及48處夜市，各市場、夜市已陸續投藥，預計本週全數完成。

2021年至今，環保局為防範登革熱已清除積水容器79163件，另有30件積水孳生孑孓遭裁罰，其中最多的是居家環境積水容器孳生孑孓17件、其次是空地菜園8件。

市長黃偉哲表示，防範登革熱最重要的是落實巡、倒、清、刷，再輔以環境衛生消毒就能有不錯成果，COVID-19疫情緊張，登革熱絕不能有破口，市政府已強力要求環保局、教育局等相關單位加強登革熱防治，也請市民朋友在大雨過後加強居家周圍環境整理，與政府攜手打造健康家園。

為防治登革熱環保局每月皆排定各項環境稽查，今年至今已執行252場次區里環境稽查、工地稽查43場次、空地稽查1070場次、菜園稽查1121場次。另外，參與市府跨局處稽查41場次，稽查誘卵桶監測卵粒數過高里32場次、校園稽查32場次。

環保局局長謝世傑指出，降雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查，並徹底清除輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，留下的容器也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。

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