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台哥大攜手4大公益團隊愛心爆棚！「一人一平板、停課不停學」募集近8成

▲▼停課不停學,公益,弱勢,台灣大哥大,微樂志工,遠距,家扶基金會。（圖／台灣大哥大提供）

▲由台灣大哥大與4大公益團體共同發動的「一人一平板 停課不停學」公益計劃，10天內累計認捐量近目標8成。

圖、文／台灣大哥大提供

由台灣大哥大與4大公益團體共同發動的「一人一平板 停課不停學」公益計劃，10天內累計認捐量近目標8成，活動至6月6日截止，目前尚缺91台，盼全民一起集眾力，解決弱勢學童無法正常上課的問題。為了讓小朋友盡快使用平板上課，台灣大哥大已陸續出貨566台平板，由公益團體送至個案家中，讓弱勢學童跟上居家上課的腳步。

平板募集數量最多的家扶基金會，在活動發起後短短一周，便已募得超過158萬，其中更收到海外捎來的愛心，一位居住在溫哥華的民眾來信，看到活動訊息後希望也能為孩子們盡一份心力，並規劃要自主發起平板募集的行動。家扶基金會表示，每一份心意，都是滿滿的感謝與感動，我們會將每一份幫助孩子的愛心，一一傳遞到需要的孩子手上。

台灣大基金會也誠摯邀請有需求的公益團體一起加入「微樂志工」平台。此外，台灣大哥大「數位苗圃計畫」也持續支援弱勢學童，近期包括基督教救助協會、台灣世界展望會一共為920名學童完成申請，讓孩子們免費使用網路做遠距上課，同時使用myBook互動外語學習資源，作為課後的輔助內容。有需要的民眾可透過各縣市教育/社會局處、非營利組織及學校代為媒合申請，詳請可至台灣大基金會官網查詢。

「一人一平板　停課不停學」線上捐贈連結點：
家扶基金會 https://www.isharing.tw/event/2668

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關鍵字：

停課不停學公益弱勢台灣大哥大微樂志工遠距家扶基金會愛心雲公益

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