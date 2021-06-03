台哥大攜手4大公益團隊愛心爆棚！「一人一平板、停課不停學」募集近8成

▲由台灣大哥大與4大公益團體共同發動的「一人一平板 停課不停學」公益計劃，10天內累計認捐量近目標8成。

圖、文／台灣大哥大提供

由台灣大哥大與4大公益團體共同發動的「一人一平板 停課不停學」公益計劃，10天內累計認捐量近目標8成，活動至6月6日截止，目前尚缺91台，盼全民一起集眾力，解決弱勢學童無法正常上課的問題。為了讓小朋友盡快使用平板上課，台灣大哥大已陸續出貨566台平板，由公益團體送至個案家中，讓弱勢學童跟上居家上課的腳步。

平板募集數量最多的家扶基金會，在活動發起後短短一周，便已募得超過158萬，其中更收到海外捎來的愛心，一位居住在溫哥華的民眾來信，看到活動訊息後希望也能為孩子們盡一份心力，並規劃要自主發起平板募集的行動。家扶基金會表示，每一份心意，都是滿滿的感謝與感動，我們會將每一份幫助孩子的愛心，一一傳遞到需要的孩子手上。

台灣大基金會也誠摯邀請有需求的公益團體一起加入「微樂志工」平台。此外，台灣大哥大「數位苗圃計畫」也持續支援弱勢學童，近期包括基督教救助協會、台灣世界展望會一共為920名學童完成申請，讓孩子們免費使用網路做遠距上課，同時使用myBook互動外語學習資源，作為課後的輔助內容。有需要的民眾可透過各縣市教育/社會局處、非營利組織及學校代為媒合申請，詳請可至台灣大基金會官網查詢。

「一人一平板 停課不停學」線上捐贈連結點：

家扶基金會 https://www.isharing.tw/event/2668