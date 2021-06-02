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酒吧妹見「老闆又想硬上」　拿刀斷龍根！警局自首揭獸慾惡行

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲她眼見老闆再一次想發洩獸慾，拿刀奮力抵抗，切下老闆的生殖器，事後前往警局自首。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

西班牙一名30多歲酒吧女服務生不堪男老闆長期性侵，眼見對方試圖出手性侵，她持刀切下老闆陰莖，事後前往警局自首被捕，而該名酒吧老闆則被緊急送醫，未知其生殖器是否成功接回。警方現已針對此案展開調查，不排除在男子身體狀況恢復後將其逮捕的可能性。

綜合每日郵報等外媒報導，事發於西班牙巴塞隆納，30多歲孟加拉籍女子在當地一間酒吧上班，但她的老闆卻色心大起朝她伸出狼爪。

她見狀奮力抵抗，拿刀切下老闆的生殖器，事後前往警局自首，接著被關押在警局；她宣稱，這一切均出於自衛，且已遭老闆騷擾好幾個月，被強迫發生性關係數次。酒吧老闆則在事後被緊急送醫，接受接回生殖器的手術，但是否成功仍未知。

相關人員目前已展開調查，消息指出，一旦該名男子身體狀況恢復到可接受審訊的程度時，可能就會被逮捕。

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