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醫問家屬電話！67歲爺確診「躺病床」強忍淚水：老婆確診過世了

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯醫師分享在急診室看到的故事。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

急診室柯醫師分享在前線看到的揪心故事，67歲的老爺爺搭乘防疫救護車到醫院，呼吸看起來有點喘，便詢問爺爺「等下會有家屬來嗎？」爺爺強忍淚水表示，老婆確診過世了。隨後有一對母女進院，母親燒了兩天，女兒則是剛出現症狀，而爸爸已經確診過世，看到這些病患，柯醫師非常痛心。

柯醫師今（3）日在個人臉書發文，衛生局轉介居家隔離的67歲爺爺來急診室，因為接觸確診者，被匡列，看到爺爺呼吸比較喘，詢問對方待會是否有家屬會到院，能否提供家屬的電話。

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爺爺隔著口罩講話不是很清楚，吐出來的話語，卻有口罩怎麼也遮掩不住的心酸，「我老婆確診，在外院治療，已經死掉了」，說完後爺爺用力地瞪大眼睛，眨了眨，很努力忍住，不'讓淚水掉落。

▲▼新冠肺炎疫情三級警戒期間，新北板橋消防員全副武裝出勤結束後，返回分隊，進行救護車全車大消毒，救護車內外都要清消。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

柯醫師表示，下午有一對居家隔離的母女被送往急診室，媽媽發燒兩天，開始出現呼吸喘的狀況，女兒則是今天開始發燒，家中的父親是確診者，但是已經過世了，他聽聞後不禁鼻酸，「這些病患不知道被哪裡來的病毒侵襲了，然後一個一個的，傳染給摯愛的家人」。

柯醫師在急診室外看到這些狀況，腦中閃過了在武俠小說看到的詞句「滅門」，「因為有不共戴天的仇恨，浪跡天涯海角，找到仇人後，殺盡全家」，得知確診病患的狀況後，他內心感到很不捨，「真的是滅門啊」。

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