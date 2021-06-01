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護理師神經慘斷！他淚曝「女友可能也被砍」：工作就像是夾心餅乾

▲▼醫護扶竿子。（圖／記者李忠憲攝）

▲第一線醫護人員超偉大！（示意圖／記者李忠憲攝）

記者劉維榛／綜合報導

一名62歲洪姓確診男子不滿遭隔離，竟持刀砍傷三名雙和醫院的護理師，傷勢部分，一人韌帶及神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷。該消息曝光後，引發全民公憤，一名讀護理相關科系的女網友感慨，護理師就是「夾心餅乾」的角色，什麼過錯都是他們的錯，有的人還因此罹患憂鬱症。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》發文，但開頭就以「我女友差點可能是被砍的那個護理師」為標題透露，女友住在雙和醫院附近，日前熱血報名醫護徵召令，無奈礙於尚未畢業，因此無法前進第一線戰場。

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對於這起砍傷意外，女友備感憂心直呼，病人躁鬱生病的時候，並不知道自己有病，而護理師的工作之一就是去安撫他們，還身兼「夾心餅乾」的角色，只能夾在醫院、醫師、病人、病人家屬中間，「有什麼問題、什麼過錯都是對他們噴，而他們有苦、有酸、卻沒地方噴」，導致許多學姊做一做就轉職，甚至有人因而罹患憂鬱症。

聞言，原PO不禁眼眶泛紅，試圖勸女友乾脆轉系，然而女友卻滿腔熱血抱負，表示「護理師就越來越少，病人受到的照顧就會越來越差...護理師不只是幫助社會，其實也在幫助未來身邊所愛的人。」語畢，女友便拿著衣服出門去診所打工了。

▲雙和醫院。（圖／記者姜國輝攝）

▲確診男被上手銬，仍在醫院治療中。（圖／記者姜國輝攝）

見女友關門離去，原PO既心疼又不捨，「其實好幾次，我都快撐不下去，但我都會偷偷地拿出妳的衣服抱一下，感覺妳就在身邊，為了妳、為了我們的家人、為了台灣，再撐一下！」

文章曝光後，底下網友紛紛力挺，「在前線的人員都是最心苦的」、「護理師真的很辛苦！但是薪水待遇根本不成正比！若不是那份熱忱，真的很難堅持下去」、「根本大愛，這個女友你要好好珍惜」、「直接娶回家了」、「基層就是領的不多，但是做的事多，背得鍋也多」、「謝謝你們，真心感謝所有的醫護人員，沒有你們，沒有現在的我們」。

▼苦主分享，醫護人員真的身心俱疲！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼我女友差點可能是被砍的那個護理師（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼我女友差點可能是被砍的那個護理師（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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