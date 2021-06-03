捷運搶座輸了「嘖」一聲　短裙辣妹怒告他性騷擾

▲1男1女乘客因搶佔借運車廂最後1個座位發生衝突，互控性騷擾恐嚇。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北曾姓男子搭捷運時，看到車廂上有空位想去坐，被穿著短裙、低胸辣妹搶先一步，曾男「嘖」了一聲，辣妹聽了不開心，雙方起口角，事後控告曾男涉嫌性騷擾，曾男則反控辣妹罵他「娘炮」，又恐嚇要烙人，結果台北地檢署調查後，分別認為雙方並無肢體接觸，光憑車廂監視器無法還原雙方互動等理由，都處分不起訴。

這起捷運搶座事件發生在2020年8月間，當時車廂上人不多，但剛好只剩1個空位，曾男移動身體準備入座時，另1個方向閃出身影直接入座，正要坐下的曾男只好原地煞車站著，而入坐的短裙辣妹聽到曾男發出不屑的「嘖」聲，抬頭與站在面前的曾男吵了起來。

捷運行駛到忠孝新生站時，2人下車一直理論到車站大廳，站務人員極力安撫成功，雙方同意簽下類似和解的文件，表明彼此不再追究，沒想到之後2人還是忍不住，到警局互控，辣妹告曾男一直盯著她胸部看，涉嫌性騷擾，曾男則反控辣妹罵他「娘炮，神經病」，又嗆聲「到外面講，要烙人」，涉嫌公然侮辱、恐嚇等罪。

▲穿著短裙、低胸的辣妹指控男子站在面前盯著胸部看。（示意圖／記者周姈姈攝）

雙方堅持互控分2案偵辦，且各自對挨告部分全都否認，由於車廂監視器又只拍到2人疑似同時走向空位，之後面對面1站1坐的畫面，無法判斷是否有爭執或互罵的情形，曾男控告辣妹侮辱的部分首先處分不起訴，但高檢認為以可安排協調，平息爭訟等理由發回。

台北地檢署再次展開侮辱案的調查時，辣妹指控曾男性騷擾的案子，也因為2人並無肢體接觸，即使曾男視線盯在別人胸部，也與刑事處罰的性騷擾罪責構成要件不符為由，處分不起訴，曾男控告辣妹侮辱案則在3日，再次因證據不足，不需要浪費訴訟資源調解等理由，處分不起訴。

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