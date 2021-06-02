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不給500萬就炸縣政府！北部男去電屏東縣長室打斷防疫會　下場曝

▲王男恐嚇縣長室5百萬落網 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲王男恐嚇縣長室5百萬落網 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

王姓男子5月31日下午2時，打電話到屏東縣政府縣長室，打斷了原本進行中的防疫專案會議，要求屏東縣政府須於17時前匯款500萬元，否則將炸掉屏東縣政府，屏東警方會同刑事局鎖定他的行蹤，1日北上將他逮獲，訊後依恐嚇罪嫌移送屏東地檢署偵辦。檢方訊後諭令限定住居。

▲王男恐嚇縣長室5百萬落網 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲王男落網 。

縣長室接獲該通恐嚇電話後，立即通報屏東縣政府警察局，局長李文章立即指示由屏東分局及刑警大隊組成專案小組偵辦，並增派保安隊警力進駐縣府大樓，且全面性對大樓整體公共空間進行安全清查。

▲劉清俊分局長說明案發經過 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼劉清俊分局長說明案情、逮獲王嫌。

▲劉清俊分局長說明案發經過 。（圖／記者陳崑福翻攝）

轄區的屏東警分局成立專案小組立即啟動偵查作為，在最短時間內掌握歹徒發話位置係位於北部地區，因此也向內政部警政署刑事警察局(電信偵查大隊第1隊)請求支援；專案小組透過科技偵辦技術，確認歹徒為王姓犯嫌(男性、42歲)，因此連夜從屏東派員北上查緝，於6月1日上午鎖定王嫌住宿賓館後，於10時許將王嫌查緝到案，並在16時許將王嫌押返屏東分局調查，

據悉，住北部無業的王嫌，隨機「鉤狗」網路電話，找到屏東縣政府縣長室電話，就打電話恐嚇，訊後移送法辦。

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