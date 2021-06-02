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社會 社會焦點 保障人權

網問高雄「牛伯伯」最近沒營業？　他秒回「隔離了」然後被約談了

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情期間不要亂開玩笑！高雄有民眾在臉書上詢問，牛伯伯兒科診所「為啥最近都沒營業」，薛姓男子沒來由地回文「隔離了」，結果就被調查局約談到案，薛男坦承自己是亂猜的，被依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送高雄地檢署偵辦。

▲▼薛姓男子沒事回文稱牛伯伯診所「隔離了」，遭檢調約談（圖／調查局提供）

▲薛姓男子在臉書回文稱牛伯伯診所「隔離了」，遭檢調約談（圖／調查局提供）

調查局指出，日前有民眾在臉書社團貼文，「請問有人知道牛伯伯診所為啥最近都沒有營業嗎？謝謝」，下方留言區竟有網友回覆「隔離了」之不實訊息，經溯源調查確認發文的是薛姓男子，1日將他約談到案，他坦承PO文內容是自己臆測且未經查證。

▲▼張姓男子亂轉傳前獅子會長足跡，遭新北檢調偵辦。（圖／調查局提供）

▲張姓男子亂轉傳前獅子會長足跡，遭新北檢調偵辦。（圖／調查局提供）

另外臉書上出現新謠傳，「剛朋友緊急告知有個五股獅子會的前會長今天確診，他這星期天有上來林口金湯匙參加安桂獅子會的活動，這些人全部會被匡列，最近林口也危險大家稍微注意一下喔」，PO文的張姓男子也被約談到案，供稱是從line群組看到後，誤信為真、未經查證就轉傳到臉書上，張男已經被移送新北地檢署偵辦。

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