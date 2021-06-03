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特斯拉車門打不開！他慘困死「60度活活爆烤」漸漸窒息

▲深圳Tesla突然斷電車門緊鎖。（圖／翻攝自都市頻道）

▲深圳Tesla突然斷電車門緊鎖。（圖／翻攝自都市頻道）

記者鄭思楠／綜合報導

Tesla（特斯拉）近日在大陸爆出安全隱患！深圳文姓車主近日就差點命喪車內，他氣憤控訴，當時為車充電後準備離開時，突然車子黑屏，怎樣都啟動不了，車門也緊鎖，在烈日暴曬、沒有冷氣下，自己慘遭鎖死在密封且達60多度高溫的車內長達15分鐘，差點窒息死亡。

事發於5月30日上午，當時文男像往常一樣開著Tesla Model 3電動汽車，到當地某充電站充電，但充了一會發現電量並沒有增加，他就拔了充電線準備離開，結果車子一下整個黑屏，就算用手機啟動也無果，連應急開關把手也拉不動。

長達15分鐘內，他費盡九牛二虎之力都沒有辦法打開車門，即使用力錘打擋風玻璃也無果。炎炎夏日下，車內逐漸升溫，導致他全身冒汗，幾近窒息，「腳尖都在滴水。」

正當文男感覺自己慢慢變得無力時，幾名正好也在充電站的計程車司機經過，並注意到拼命敲窗的文男。隨後，一眾司機拿來工具把車子後側的窗子砸破，終於救出了文男。其中一名萬姓司機表示，當時救人要緊，對於砸窗，賠不賠錢都無所謂了。

▲深圳Tesla突然斷電車門緊鎖。（圖／翻攝自都市頻道）

▲車門怎麼也打不開。（圖／翻攝自都市頻道）

事後，文男立即報警並聯繫Tesla客服，但Tesla的工作人員足足2小時後才來到現場檢查。文男稱，當時雖然電池顯示低電量，但車輛並沒發出通知指不能駕駛，同時他也接受不了應急把手打不開。

不過，工作人員測試後竟稱，應急開關是能打開的，應急開關屬機械操作，失靈是不可能發生。

文男又透露，該輛Tesla是純進口，是他2018年時花50多萬元人民幣所買的，事前除了有次追尾修了保險槓，沒有什麼大變動，而平時即使車輛黑屏也是能夠重新啟動。

事後Tesla方面回應指，初步調查結果顯示事故是電池斷電所致，但具體為何斷電，還需待進一步的檢查結果。

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