LIVE／急難紓困3萬元補助明起發放　衛福部最新說明

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行政院4日拍板通過紓困4.0方案，加快對弱勢民眾、因停業影響之事業紓困補貼。其中，衛福部陸續加發弱勢民眾生活補助、擴大急難紓困、未滿2歲孩童家庭防疫補貼、照顧服務單位紓困、住宿式機構及社福事業單位紓困五大措施。衛福部次長李麗芬於記者會中說明詳情。

行政院上午於會後記者會說明紓困方案，而衛福部針對弱勢民眾生活補助，主動發給經濟弱勢兒少、老人、身障民眾3個月（5月至7月每月1,500元）生活補助計4,500元，預計近90萬名民眾受惠。民眾免申請，補助款採一次性發給，經直轄市、縣(市)政府檢核符合資格者，於6月4日匯款至民眾帳戶。

擴大急難紓困部分，針對受疫情影響工作收入之民眾，其未加入軍、公、教、勞、農保且未領有其他政府機關紓困補貼，而家戶月平均收入未逾每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助，預計47.5萬人受益。

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▲衛福部紓困方案。（圖／行政院提供）

去年已申請之民眾皆免再申請，由政府主動查調資格。如109年已獲補助之民眾，本次仍符合資格者，按109年核給金額，將於6月4日由本部主動發給；如109年已申請未獲補助者，本部將重新查調審核；本年度新申請者，可於6月7日起採線上申請或郵寄方式，提出申請。

未滿2歲孩童家庭防疫補貼，只要在第三級疫情警戒期全面解除前出生，並完成出生或初設戶籍登記的孩童皆可領取一次性補貼1萬元，預計逾37萬名孩童受惠。5月份已領有育兒津貼或托育補助之孩童，由政府於6月15日直接撥入申領帳戶；其他未領有育兒津貼或托育補助者，自6月15日起，家長或監護人可憑兒童健保卡號至網路登入匯款帳號供政府撥款，或至ATM領取現金；無法透過網路登錄或ATM領取的家長，待疫情趨緩後，以臨櫃方式領取。

照顧服務單位紓困補貼，因應長照及身障日間照顧、家庭托顧、托嬰中心等照顧單位配合陸續停業，衛福部將按下列計算方式，提供110年5月至7月一次性補貼：

(1)服務收入減少達50%者，按僱用員工數每人4萬元計算，給予營運補貼。

(2)經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資，按僱用員工數每人1萬元計算，給予單位停業補貼；另為保障員工薪資，除給予每名員工薪資補貼3萬元外，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，合計給予員工4萬元，由事業單位一併具領轉發。

(3)對於居家保母、家庭托顧員，經中央政府命令停業或服務收入減少達50%者，提供每人3萬元補貼。

住宿式機構及社福事業單位紓困採申請方式；住宿式機構，因書面通知停業，而業務中斷致生損失，且自109年1月15日起，連續3個月平均收入較108年指定日期區間減少達15% ，將提供基本人事費、維持費​，信用擔保、週轉金及員工薪資貸款利息補貼​；社福事業單位​，自109年1月15日起，任連續3個月平均收入較108年指定日期區間減少達15% ，將提供加班費、維持費​，信用擔保、週轉金及員工薪資貸款利息補貼​。