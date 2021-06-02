快訊／苗栗「京元電群聚」爆增12人！縣府急篩全公司7300人補破口

▲縣府今早派員前往京元電移工宿舍進行消毒。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗今本土確診個案爆發，新增12例，全是昨上市公司、IC封測大廠京元電子2名確診菲籍員工（案8605、案8606）的同事、宿舍舍友，縣府已經斷定是「社區群聚感染」，今早緊急前往移工宿舍進行消毒作業。此外，苗栗縣府預計將於明（3日）啟動京元電子全公司快篩，將篩檢7300人，盼能及時找出破口、堵住逐漸失控的疫情。

苗栗縣府指出，今宣布本土個案再加12人，其中案8984為40歲男性工程師，案8985為33歲男性作業員，其餘案9120至9129均為外籍移工，居住在公司提供宿舍，近一年無出國史。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣府表示，今確診的12個案例全都是昨確診的2名菲籍移工（案8605、案8606）同一工作場域、或同一宿舍之同事或舍友，於5月31日經縣府衛生局疫調後匡列為接觸者，送醫院進行PCR檢測後，全部移至公司防疫宿舍隔離，並於1日確診，立即收治醫院隔離治療；目前廠區戶外公共區域，已請環保局全面消毒，並責令業者就公司室內場域每2小時清消一次。

針對這起群聚案，苗栗縣府後續匡列接觸者227人，全數送至公司防疫宿舍進行隔離，初步快篩其中有26人呈陽性，後續委請醫院進行PCR檢測中，相關疫調持續進行；另案8985已匡列接觸者、同住者共29人，其中7人居家隔離、22人自主健康管理。

縣府指出，第一時間已立即請求中央協助，並成立專案小組，啟動後續防治作為，同時安排明（3日）辦理京元電子全公司快篩，預計將篩檢7300人，務求快速將所有隱藏個案全數找出，避免擴散至社區。縣府呼籲，鄉親非必要避免外出，倘若外出應全呈佩戴口罩，保護好自己，就是保護好整個苗栗縣的安全。

