疫苗打不完？王浩宇稱接種量能不足　「郭董買那麼多幹嘛？」

▲王浩宇、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

我國疫苗存量不足，政府先前宣布已對外採購3000萬劑疫苗，在8月底前陸續到貨1000萬劑疫苗，而鴻海集團創辦人郭台銘也積極爭取500萬劑BNT疫苗，相關文件已送至食藥署審查。對此，前桃園市議員王浩宇表示，若6月中突然多幾百萬劑疫苗，疫苗施打會非常吃力，更質疑郭董買那麼多要幹嘛？

王浩宇表示，各界一直在吵疫苗，以現在各縣市，特別是雙北的施打能量來說，連現在發下去的量都打不太完，AZ打完後面莫德納剛好接上，如果沒有快速擴增接種能量，6月中起突然多了幾百萬劑發到地方，疫苗施打會呈現一種非常吃力的狀況。他反問，「郭董的疫苗...台灣已經買了3000萬劑了，買那麼多要幹嘛？」

根據衛福部疫苗採購規劃，6月將到貨200萬劑，至8月可達1000萬劑。總統蔡英文先前表示，外購英國的AZ、美國的Moderna(莫德納)、以及德國的BNT（輝瑞）疫苗和國產疫苗，已經購買將近3000萬劑疫苗，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將會有累計1000萬劑疫苗。

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