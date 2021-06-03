捐疫苗不需原廠授權！游淑慧轟「陳時中刁難人」　網：又來蹭聲量

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘要採購德國BNT疫苗500萬劑，透過鴻海及永齡基金會遞交申請書，但疫情中心指揮官陳時中2日表示，沒有看到原廠授權書，對此，台北市議員游淑慧指出，「捐贈為何要取得原廠授權書？」認為衛服部在刁難，但這一番說詞卻遭到網友砲轟「又一個不懂事的政客出來蹭聲量」。

陳時中表示，目前永齡基金會委託台康提出申請，資料算是完全，唯一就是沒有看到原廠授權書。對此，游淑慧在臉書發文，買方需要的是保證書、說明書，而不是授權書，法律沒有的規定，陳時中任意天外飛來要求，「這不是刁難，什麼叫刁難？」

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游淑慧表示，郭台銘是要幫忙買疫苗捐給台灣， 是買方，應該取得的是原廠的保證書或說明書，又不是要當藥品代理商，「何需要取得原廠授權書？」她稱郭台銘和佛光山是「拿自己的錢」買疫苗，不是拿國家的錢買疫苗，「衛福部管那麼多幹嘛？」





▲網友回應。（圖／翻攝自PTT）

她也舉出衛福部在2016年制訂的「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，關於在緊急公共衛生情事之需要時，可以申請核准製造或輸入之藥物，但內容中並未規定要原廠授權書。

對此，PTT鄉民反轟，「陳時中記者會就有說，授權書就是廠商會出貨的同意書」、「她懂疫苗採購啊？」「人家郭董說要回去研究一下，妳比郭董還厲害齁」、「這是台北市議員的水準哦」、「連議員都把法律當空氣了」、「反正重點是，要證明原廠有無生產這批貨」。