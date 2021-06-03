台江大道「超跑麥拉倫」車禍3死　爆炸照片曝光

▲台江大道車禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、葉國吏／台南、綜合報導

台南市台江大道再傳死亡車禍！安南區今(3日)凌晨在台江大道三段東往西方向，接近海佃路三段口，2輛轎車不明原因撞擊後，隨即偏往外側車道後隨即爆炸起火，車上3人逃生不及被燒成焦屍，肇事原因警方調查釐清中。

根據了解，死者分別為29歲男性、65歲男性、49歲女性，其中29歲男子駕駛超跑麥拉倫，消防隊在凌晨4點11分接獲報案，18分抵達現場、34分控制火勢，但2車對撞後爆炸火勢過大，車上3人已經被燒成焦屍。