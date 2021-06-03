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台江大道麥拉倫追撞！魚塭夫妻成焦屍慘死　女兒到場悲痛哭癱

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區台江大道今（3日）凌晨4時許發生3死車禍，從事魚塭業的陳男（65歲）當時駕駛馬自達休旅載著49歲的妻子準備返家，不料途中卻遭到後方侯男（29歲）駕駛千萬超跑麥拉倫追撞，兩車彈開後瞬間竄火、燒成一團火球，3人逃生不及均被燒成焦屍慘死；陳姓夫婦女兒接獲噩耗後趕到現場，見到父母雙亡當場崩潰，一度哭到癱軟需要旁人攙扶，場面十分哀戚。

▲▼台南台江大道麥拉倫追撞馬自達休旅3死，魚塭夫妻女兒到場崩潰痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南台江大道麥拉倫追撞馬自達休旅3死，魚塭夫妻女兒到場崩潰痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

▲女兒到場見到父母雙亡，忍不住崩潰痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查，死者侯男已婚，平時在中洲寮娃娃機械爪子工廠上班，當時開著麥拉倫沿著台江大道三段往西行駛，在接近海佃路三段路口時，追撞前方駕駛馬自達的陳姓夫婦，兩車瞬間起火燃燒，由於火勢來得又猛又急，2車內3人均來不及逃生，當場活活被燒成焦屍慘死。

據了解，駕駛馬自達的陳姓夫妻倆從事魚塭養殖業，當時從金華市場結束買賣，正要駕車回家，不料中途遭逢死劫；兩人女兒接到警方通知後趕抵現場，見到父母雙亡當場悲痛落淚，忍不住聲嘶力竭地哭喊，一度哭到雙腿癱軟蹲地，需要旁人攙扶，現場氣氛哀戚凝重。

警方表示，由於2名駕駛遺體嚴重毀損，無法進行酒測，現場跡證也被焚燬大半、再加上路口監視器距離太遠，目前暫時難以釐清事故原因，還須待鑑識小組更進一步採證後，才能還原當下情況。

▼2車碰撞後隨即燃燒，車內3人逃生不及均被燒成焦屍慘死。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安南區台江大道三段東往西方向，接近海佃路三段口，凌晨發生2輛轎車不明原因發生追撞爆炸起火，車上29歲侯姓男子及65歲陳姓男子與49歲陳姓妻子等3人均逃生不及燒成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區台江大道三段東往西方向，接近海佃路三段口，凌晨發生2輛轎車不明原因發生追撞爆炸起火，車上29歲侯姓男子及65歲陳姓男子與49歲陳姓妻子等3人均逃生不及燒成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區台江大道三段東往西方向，接近海佃路三段口，凌晨發生2輛轎車不明原因發生追撞爆炸起火，車上29歲侯姓男子及65歲陳姓男子與49歲陳姓妻子等3人均逃生不及燒成焦屍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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