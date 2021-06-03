館長怒揭民進黨鐵粉「護航大招」：把網軍教育好　講輸就噴這句

▲館長在直播中怒揭民進黨鐵粉的護航大招。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台灣陷入連續19天本土病例破百困境，各行各業陷入停業，或者遠距上班避免出門的種種不便，也讓民意對於執政黨失去耐性。館長陳之漢就表示，他在三級警戒實施之後，至少千萬的開銷因此放水流，但是還是有一些民進黨鐵粉，講不贏別人就只會用一招來護航。

館長5月31日直播時，在聊天室的網友中看到一句「經典對話」當場模仿民進黨鐵粉說這句話，「現在是檢討的時候嗎？」

館長接著嘲諷，民進黨鐵粉的最後大招就是剩這一招，「你教育一下你們的所謂的網軍，跟認同你們的人」每次爭不贏別人，就用這一句話。

館長繼續痛罵，「破口也是你、講疫苗要買的也是你、國產疫苗不行應通過的也是你，然後你現在放一個大招『難道現在是檢討的時候嗎？』這個大招是非常Shit的一招」

▲館長表示，難道他可以房東說「現在是收房租的時候嗎」。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長表示，難道他接到房東要來收房租的電話，他可以說，「現在是收房租的時候嗎？」

館長強調，他只知道，你們（民進黨）造成這個錯誤，他現在有薪水要發，每天吃飯也要錢，房東電話打來也是要租金，不能討論、不能檢討，是要讓他們去死嗎？民主國家為什麼不能檢討？

館長說，「今天已經5月31日，今天是第17天了，各位快樂嗎？沒有人有錯嗎？17天了我的健身房連一張發票都沒有跳，6間場館，4000多萬薪水，3000多萬管銷」。

館長最後感嘆，受到影響的千千萬萬人，他們總需要一個出口，「我就來當這個出口」。

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