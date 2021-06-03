確診數回彈　醫促雙北廣篩「沒症狀也要做」：快找出染疫者

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情昨日（2日）新增372例確診病例，校正回歸本土個案177例，總計549例。林口長庚醫院副院長邱政洵認為，現階段最重要的就是啟動廣篩，尤其是針對疫情熱區，雖然做起來不容易，但「不做不行」。

▲文化大學1日新增4名學生確診，快篩機動隊2日進駐校園。（圖／台北市政府提供）

中央流行疫情指揮中心2日公布國內新增372例本土病例，為207例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月2日至6月1日，加上校正回歸本土個案177例，總計549例。其中，分布地區以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例，新竹縣及台南市各2例，新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。

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雖然雙北地區以外的縣市87例中，1例有萬華活動史，65例已知感染源，但仍有21例關聯不明，相關疫情調查持續進行中。根據《自由時報》報導，林口長庚醫院副院長邱政洵認為，目前的當務之急是啟動廣篩，開放基層診所投入篩檢，尤其是疫情熱區，就算沒有症狀也要篩檢，盡量並快速將染疫者找出來，才能阻斷傳播鏈，縱使做起來不容易，但已經是「不做不行」了。

▲涂醒哲認為，台灣自1日起已經進入第四波疫情。（圖／涂醒哲Dr.Twu臉書）

而先前曾預測確診病例數會在6月下降的前衛生署長（衛福部前身）、嘉義市前市長涂醒哲，2日晚間改口表示，6月1日進入第四波疫情，可見前一陣子防疫的努力及成效令人擔憂，還有很多改善空間。

涂醒哲指出，用「發病日流行曲線」來看，自5月17日以來共有三波疫情，第一波為5月17至19日，第二波為5月20至23日，第三波自5月24日開始。

涂醒哲提到，本來以為5月24日後就會一路往下，但2日公布的確定個案反而增加，顯示6月1日又進入第四波了；雖然一波小於一波，整個疫情還是在緩緩下降，但這時出現第四波，可見前一陣子防疫的努力及成效令人擔憂，還有很多改善空間。

涂醒哲認為，長遠來看，疫苗對每個國家的正常生活都是最重要的，但想解決目前的問題，最重要的不是疫苗，而是地方政府的公共衛生作為，與其仰望天邊彩虹，不如埋頭苦幹，「很多傳染高危險群是不大看網路或媒體的，地方首長別花心力在媒體上高談闊論了，捲起袖子快速專業做防疫吧！」