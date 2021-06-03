文大20名住宿生搭同車快篩　全程關空調、沒通風口！還在校外放行

▲約20名文大住宿生快篩完等了2個半小時才有車接送。（圖／讀者提供）



記者崔子柔／綜合報導

文化大學1日公布新增4名學生確診，4人皆住在男生宿舍大倫館，昨（2）日已完成314名住宿生快篩，共14人呈現陽性反應。有住宿生指出，去程遊覽車上完全沒開冷氣，每個人都汗流浹背，也沒看到通風口，也有人質疑明明有距離學校更近的快篩站，為何一定要到萬華？

大倫館住宿生接受《ETtoday新聞雲》記者訪問指出，當天才得知要到萬華剝皮寮快篩站進行檢測，同車包含司機共21人，車上的空調沒有打開，理由是「不確定有沒有感染者，怕散播病毒」，但也未見車上有任何通風口，讓他感到更匪夷所思，「不開冷氣關在車上感染的風險也不會比較低吧？」，搞得整車人都汗流浹背，他剛抵達快篩站時體溫還因此超過38度。

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▲有住宿生指出，車上沒開空調，也沒看到通風口。（圖／讀者提供）



另名住宿生表示，到剝皮寮快篩站做完檢測後，在戶外等了2個半小時才有車接送他們回去，而且其他批學生都是被送回校內，但他們卻被放在校外的公車站，最後還要步行回到宿舍，沿途會經過仍有店家營業的美食街商圈，「感覺非常胡鬧」。

不少住宿生不解，明明有離學校更近的快篩站，為何一定要到萬華？而且原先被分配在校內篩檢的同學，排隊排半天還莫名其妙被帶上遊覽車，分流狀況讓他們一頭霧水，最後雖然快篩結果是陰性，但仍有偽陰性可能，要再進行14天居家隔離觀察，但負責接送的車班竟然放他們在校外，實在難以理解。

▼一批住宿生被接駁車放在校外，步行回宿舍。（圖／讀者提供）

