本土病例又暴增！　台大醫曝「隱藏危機」：大家做好心理準備

▲民眾在醫院外排隊等待做快篩。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導



台灣2日本土病例又暴增到549例，比1日的327例又多了222例，打破外界原本預期的下降趨勢，陳時中當天也坦言「案例比較多，疫情沒有往下降」。對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，下降趨勢好像稍稍被破壞了，「代表我們除了第一波獅子會萬華之外，還是有後續傳染鏈發生」。

林氏璧醫師2日在粉專《日本自助旅遊中毒者》的發文還提到，但大家稍安勿躁，繼續努力防疫，這可能是場持久戰，直到疫苗的施打率上來，請大家做好心理準備。針對2日增549例本土病例，陳時中指出，本土比較多，一方面看到疫情沒有往下降，維持在平穩上面，現在使用健保系統申報，會越來越即時，前後兩端加起來案例看起來就比較多，還需要2天觀察。

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▲林氏璧醫師。（圖／翻攝自inshibi instagram）



2日的549例本土個案中，以新北市310例最多，其次為台北市152例、桃園市28例、基隆市18例、苗栗縣12例、彰化縣10例、高雄市5例、台東縣4例、台中市3例、新竹縣及台南市各2例以及新竹市、南投縣及花蓮縣各1例。曾任衛生署長的嘉義市前市長涂醒哲2日晚間則指出，6月1日進入第四波疫情，可見前一陣子防疫的努力及成效令人擔憂，還有很多改善空間。

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