居臣氏祭出超強防疫優惠　600件商品買一送一、滿額現折300元

▲屈臣氏祭出超低優惠，更推出滿額現折活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情嚴峻，待在家不出門就是保護自己最好的方式，為了鼓勵大家宅在家變美麗，居臣氏宣布「屈動全面防疫」計畫，週末能不出門就盡量待在家，祭出各種好康讓你省錢超有感。

▲LEADERS 益生奇積舒敏保濕安瓶精華 30ml。

居臣氏自6/3-6/30祭出「最強疫援」，不僅有600件商品任挑任選買1送1，更有開架彩妝及精選髮類商品85折，醫美/護膚/身體保養滿488元享滿額贈，同時，醫美商品滿2,000元送300元、醫美指定品牌滿888元現折100元等超多優惠。即日起至6/25屈臣氏網路商店也推出「618大促有夠嗨」優惠活動，週週精選商品下殺5折起。

▲瑰柏翠全新形象時尚簡約。

先前撤台的瑰柏翠宣布重回台灣，品牌官網全新上線，以熟悉的香味、更新的繽紛包裝和全新的品牌理念抓住消費者的心。全新回歸台灣的瑰柏翠倡導「天生好不同」(Born curious. Grown wild)的全新品牌理念，激勵所有渴望冒險、熱情、連結、真實的心靈。

▲品牌最知名的就是護手霜系列。

疫情影響生活，頻繁洗手造成肌膚乾燥脫皮，甚至也因生活型態驟變而讓精神緊繃，塗抹護手霜不僅可幫助滋潤肌膚，香氛更可為疲憊的靈魂重新注入能量，運用多種療癒香氛為身心靈帶來深層滋養呵護。瑰柏翠台灣官方網站支持防疫時刻勤洗手5/24-6/6手部保養全系列任選兩件折100元；4/23-6/30全館免運；6/1-6/30首購輸入優惠碼可享9折優惠。