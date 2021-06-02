南投新添3300劑AZ疫苗　一線優先分批分流拚6／8打完

▲南投第一線員警今天開始施打第2批AZ疫苗。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心持續向各縣市政府撥配AZ疫苗，南投縣於5月31日再獲3300劑，累計9,900劑；南投縣衛生局指出，本批仍以一線醫護、警消和執行防疫業務人員為優先，並採分批分流接種，昨（1）日已在6家醫院和13鄉鎮市衛生所「開打」，預計最快在6月8日前完成接種。

南投縣衛生局指出，目前醫院醫事人員接種率已達98%，本批疫苗施打完畢後可望達100%；基層診所醫事人員接種率也可望從30.7%提升至58%，全縣所有醫事人員約7千多人，平均接種率將提升至73.8%。

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▲南投新添3300劑AZ疫苗。（圖／南投縣政府提供）

警察人員方面，原接種人數為142人，本批將獲配850劑，總體施打人數將達992人；南投市衛生所今天親赴南投縣警局，為第一線高風險員警優先服務，計有南投分局、中興分局和局本部直屬（大）隊員警264位施打，採分批、分流、分時方式，避免群聚，施打秩序良好，縣警局預計將於6月4日前全員施打完畢。

縣警局指出，將另對縣轄內警政署所屬國道公路警察局、保安警察第六總隊和保安警察第七總隊，以及本局尚未施打的員警和文職人員，調查施打意願並彙整名冊後，向縣政府爭取安排施打，希望在最短時間內完成施打，以達最佳防疫效果、維護員警健康。



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