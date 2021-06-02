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低溫宅配爆倉送不完　網購收到「退冰水餃」業者暫時不賣

宅配物流配送低溫商品（圖／翻攝自「終結血汗物流－台灣貨運倉儲產業工會」臉書粉專）

▲低溫宅配貨量遽增，三大物流發公告調整部分地區的低溫配送。（圖／翻攝自「終結血汗物流－台灣貨運倉儲產業工會」臉書粉專）

 記者洪菱鞠／台北報導

疫情讓網購平台訂單爆量，宅配也被大量貨物灌爆，尤其低溫宅配貨量遽增，黑貓宅急便、台灣宅配通、新竹貨運三大物流，昨（1日）特別公告部分地區暫停低溫配送3到4天，而現在網購下單除了延遲到貨時間，有業者更是針對部分商品先暫停販售。

爆量網購貨物讓宅配運能呈現崩潰狀態，「終結血汗物流－台灣貨運倉儲產業工會」臉書粉專更貼文呼籲「請大家先不要再交寄了！」，並指出「直擊兩大宅配物流公司標榜的低溫商品配送！這樣的氣溫，大家都以為放冰箱，其實都是放常溫！」從照片來看，冷藏、冷凍貨架上的商品，確實被堆放在常溫環境下，難保食物不會變質、酸敗腐壞。

而在三大物流發公告之前，已有不少網友反應收到退冰的冷藏、冷凍食品，在臉書社團留言表示「真的 我收到全都退冰了」、「我也是今天收到冷凍薯條，餅皮……全都軟的正常嗎」，另也詢問「水餃退冰了！大家會退嗎？！」，但有人認為「共體時艱吧！別退了」、「疫情期間不太建議網購冷凍食品」。

針對近日部分物流暫停受理低溫包裹，網購通路也有回應，東森購物ETmall將採取有條件販售，部分商品限制數量販售或調整到貨日期做因應；Yahoo奇摩購物指出，將影響部分低溫訂單配達時效，其餘不受影響；PChome 24h購物表示會盡快處理相關訂單與出貨事宜；遠傳friDay購物則是隨時高度關注並全力調度。

團購網愛合購在網站放上出貨公告，除指出「因宅配業者調節「低溫商品」配送量，6/1～6/4雙北、桃竹、基隆暫停低溫到貨」，並表示客服之前也有接到消費者投訴收到商品有問題，尤其是容易失溫爛掉的水餃，在跟廠商溝通後，目前已先暫停販售兩款水餃商品。

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