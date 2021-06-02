物流塞爆等不到蔬菜箱　團膳業者支援送菜「今天訂、明天到」

▲團膳業者加入送菜，讓消費者不用苦等物流業者，也能迅速收到新鮮食材。（圖／陳明信提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情讓宅配貨量大爆單，黑貓宅急便、新竹貨運昨（1日）更公告部分地區暫停低溫配送3到4天，對於網購採買生鮮蔬果或蔬菜箱的人，想收到貨又要再等等，因此有團膳業者加入支援送菜，從農場產地直送，今天訂、隔天中午到，送貨到定點，幫忙分流，也在疫情期間協助農民、學校及消費者。

學校停課，營養午餐停辦，供應農戶、團膳業者也成了疫情重災戶，為尋求生計出路，雙北、桃園約有3家團膳業者改送起蔬菜箱，讓消費者不用透過物流業者，也能迅速收到從產地出貨的農產品，對於農民來說，原契作有機蔬菜仍可正常出貨，減少損失。

雲林縣饒平農場原是供應學校營養午餐的食材供應商，雖因停課導致蔬菜無通路可出貨，卻也在疫情中看到囤糧需求，於是著手推出蔬菜箱，由合作的團膳業者食家安協助送菜，身兼全國餐盒公會聯合會理事長及食家安總經理的陳明信說，「蔬菜久放會爛掉，透過我們這樣的方式，隔一天就可拿到貨，絕對比物流快。」

以食家安來說，採取與農場直接配合方式，在群組裡開團後，每天中午12:30～13:00結單，訂購後，隔天中午12:00～13:00左右，就可以收到從產地到消費地的新鮮蔬菜箱；而與一般物流宅配不同的是，團膳送貨採取定點配送，統一送到直接指定地點如學校或大樓警衛室，訂購人之後再去一一領取，也降低司機與人的接觸，減少群聚。

雖然食家安接手送菜投入時間短，上禮拜規劃，這禮拜才開始執行，但已有很多人陸續加入訂購，而除了蔬菜箱，之後還會推出水果箱。陳明信說，以目前現在冷藏車輛配送來看，1天載200箱沒有問題，有時候一個定點運送20箱、30箱都有，所以也不用送太多地方，訂滿10箱直送免運，下訂最多的除了學校老師，現在有不少是社區大樓住戶。

陳明信提到，該運作模式主要來自於學校老師與部分家長的需求，因為遇到網路上訂不到生鮮食材，或是到貨時間晚、送來後的狀況不好等問題，而來尋問有沒有幫忙代購食材，衍生出這項服務，讓團膳業者在疫情中也可以協助農民、學校與消費大眾。