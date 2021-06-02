動社耗時2年推「動物福利標章」護乳牛！盼嚴謹稽核帶動畜禽產業

▲動社表示，耗時2年推出「動物福利標章—乳牛篇」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會今（2日）指出，繼2018年推動認證蛋雞友善生產的「友善雞蛋聯盟標章」後，今年再擴大認證畜禽物種，推出「動物福利標章」，耗時2年推出「動物福利標章—乳牛篇」〈台灣乳牛場動物福利評分制度〉稽核標準，包含11項指標，50個評分項目，盼透過公正嚴謹的標章標準制定與稽核，帶動畜禽產業與消費大眾共同重視每年成千上億，被飼養在工廠或牧場裡，生產肉、蛋、奶供人們食用的經濟動物福利。

動社副執行長陳玉敏表示，目前台灣的畜禽飼養，只有比例極少的動物能在相對友善的環境中度過一生，多數動物面臨的「日常」，是終生的密閉囚禁、沒有基本活動空間、無法展現自然行為，並伴隨各種去角、斷喙、閹割等未經麻醉的人為操作帶來的疼痛恐懼，世界動物衛生組織 （OIE） 不斷強調「人與動物健康一體、福利一體」，若持續製造緊迫與生病的動物，就是在傷害人類自身。值此疫情籠罩下，消費者更要支持選擇善待動物的「非籠飼雞蛋」及通過「動物福利標章」認證的鮮奶。

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▲動社指出，台灣乳牛場動物福利評分制度稽核標準，包含11項指標，50個評分項目。（圖／記者許展溢攝）



動社提到，「動物福利標章—乳牛篇」申請辦法在今年4月正式公布後，首先申請並通過稽核的酪農場，是花蓮瑞穗鄉的「吉蒸牧場jj farm」，其所生產的品牌「透明鮮乳」，是全台第一支通過認證的「動物福利標章鮮乳」。吉蒸牧場通過的11項動物福利指標包括：畜舍環境及空間、食物及水、熱緊迫紓解、躺臥環境舒適度、牛隻飼養相關紀錄、泌乳牛疾病預防與治療、繁殖配種與懷孕牛管理、仔牛管理、病倒牛處理及牛隻疼痛管理、飼養員素質、牧場防疫。由11項指標所發展出的50個評分項目總分為100分，吉蒸牧場總得分為80分。

動社最後強調，尤其在全球面臨新冠肺炎威脅之際，唯有更重視動物處境與福利，才能促進食品安全、人畜共通疾病的預防與控制、環境永續，維護「人與動物、環境的健康一體」。

▲動社認為，唯有更重視動物處境與福利，才能促進食品安全。（圖／記者許展溢攝）