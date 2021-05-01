預防牛節疹！養牛最大縣　彰化3.5萬頭牛全打完疫苗

▲彰化養牛場獸醫師打牛節疹疫苗。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新北市4月14日發生牛結節疹疫情後，國內養牛場全面施打牛結節疹疫苗，彰化縣為全台第一養牛大縣，隨即動員縣內動物防疫人員、公所及特約獸醫師及中興大學獸醫學系師生支援，在30日完成157場飼養多達35,381頭乳牛、肉牛和役用牛的預防注射工作。

彰化縣政府指出，新北市發生牛結節疹疫情後，彰化縣養牛數量為全國第一，共牛，縣府於4月15日第一時間和中央同步成立牛結節疹災害緊急應變中心，立即動員防疫人員進行轄內養牛場健康狀況訪視工作，確認牛隻健康狀況良好，同時發放防疫宣導單張及消毒藥劑、捕蠅紙供牛場加強防疫消毒及防治蚊蠅使用。

除此之外縣府並安排消毒防疫車輛至福寶酪農區及養牛場密集區域周邊進行環境消毒工作。另動員轄內動物防疫人員及公所獸醫、特約獸醫師共54位獸醫師、中興大學獸醫學系師生組成疫苗注射團隊，於4月20日及23日中央3萬9,000劑牛結節疹疫苗陸續核撥後，請養牛場飼主協助配合下，立即展開疫苗施打工作；歷時10個工作天，於30日完成全縣養牛場157場3萬5,381頭疫苗注射工作，有效降低疫病發生風險，維護養牛產業的安全。

縣長王惠美表示，彰化縣雖已全面完成牛結節疹疫苗全面注射工作，但防疫工作仍不可鬆懈，籲請縣內養牛業者仍應持續加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，並吊掛捕蚊設備，加強蚊蠅防治工作，降低疫病傳播發生機會，同時請畜主依規定每年配合施打牛結節疹疫苗，每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似症狀，應立即通報當地鄉鎮市公所及本縣動物防疫所，配合防疫處置工作，防堵牛結節疹疫情發生，共同維護產業安全。

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