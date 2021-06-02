快訊／北市5千家美容美髮暫不停業　柯文哲考量：吃飯問題怎麼解決？

記者陳家祥／台北報導

桃園市政府宣布，美容、美髮、美睫、美甲等業者，自4日起停業到14日。對此，台北市長柯文哲表示暫時不會跟進，他在2日的記者會上也說，要思考底層人民的生活，從業人員有多少？停掉的話吃飯問題怎麼解決？現在做什麼決策都要思考，必須維持到疫苗可以打，「打疫苗之前一有放鬆，確診案例就飆升」。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

北市府在2日下午召開例行的防疫記者會。柯文哲在說明北市疫情時提到，目前整個疫情應該叫戰況膠著，「有被控制下來但沒有消滅」，在這狀態下要思考，如何以最低的成本撐到疫苗可以普遍施打。

今天大家也有看到新聞，北市的車流量在5月14日後，前兩周車流量有比較低，現在慢慢又上升，「這預料中的事，人是群居動物，前兩個禮拜可以叫她乖乖在家裡，時間久了慢慢會跑出來」。

柯文哲說，昨天有記者問北市美容、美髮要不要暫停，「我回去想很久，因為我們這些領薪水的人不覺得，對那些收入比較低、必須每天工作才有飯吃的人，要思考底層人民的生活」。

「事實上看起來，一時間也沒辦法消滅掉新冠肺炎。」柯文哲說，要思考如何以最低成本，在不違反人性、維持經濟跟疫情控制之間，取得平衡。

柯文哲舉例，像市場問題，北市在疫情控制，最成功的是沒有訴諸政府公權力，用強硬手段處理，大部分都是跟市民呼籲，85%市民都蠻合作，用最低行政成本跟高素質市民配合，疫情控制在一個程度。

在提問階段，被問到美容美髮業者是否應關門？柯文哲說，美髮業美容業要不要停？北市有5000家，從業人員有多少？停掉的話吃飯問題怎麼解決？現在做什麼決策都要思考，必須維持到疫苗可以打，「打疫苗之前一有放鬆，確診案例就飆升」。

▼美容美髮美甲美睫業者，與顧客需近距離接觸，成為高風險感染族群。（圖／記者許靖騏攝，下同）