毒販把妹不成竟怒暴打！女奪刀…他遭「割喉」慘死女無罪

記者吳銘峯／台北報導

新北市鄭姓毒販，出獄後對陳姓女子心儀，贈送萬元高級手錶，但發現陳女已有男友還收禮。鄭男不滿，擄走陳女後對她動手，逼迫還錢，陳女趁機開走鄭男的賓士車逃跑。雙方拉扯時，陳女奪走鄭男的藍波刀一揮，鄭男遭割斷頸動脈、噴血慘死。陳女被依殺人罪送辦，一審無罪，案經上訴，高等法院二審仍判處無罪。可上訴。

本案發生於2017年7月間，當時34歲的鄭姓男子，因多次販毒而入獄，直到當年初才出獄。他出獄後遇到住在新北市泰山區的陳姓女子，展開追求，還送出價值萬元的高級手錶，希望能打動芳心。但鄭男事後發現，陳女早有男友還收下大禮，鄭男不滿，約出陳女到某汽車旅館。

陳女一進門後就遭鄭男一陣暴打，除了以刀刺大腿、拿汽油潑灑、拿椅子砸頭，還被綑綁雙手，強迫灌毒品，鄭男隨後開著賓士車，將陳女載到桃園虎頭山區拳打腳踢，並且狠嗆：「不還錢就踢妳下山！」之後鄭男發現車子沒油沒水，停靠加油站補充，陳女藉機開走賓士車，並打電話向男友求救，鄭男則是攔下計程車追擊，要攔下陳女。陳女逃到泰山區附近停車，發現鄭男持鐵條下車，陳女本想繼續開車逃跑，但遭鄭男鐵條攔車，鄭男打開車門拉扯陳女下車，陳女自駕駛座躲進後座，發覺椅背置物袋有把藍波刀，便拿刀防衛，混亂中鄭男右胸被刺中。陳女開門逃逸，鄭男因被割斷頸動脈，警方趕到現場後將他送醫，最後仍不治身亡。陳女被逮，並遭「殺人罪」提起公訴。

一審法院審理時，陳女否認具有殺人犯意「不是這樣的，我沒有要殺他！」，法院也認為，根據當時情狀，認為如果鄭男搶到藍波刀，勢必對陳女造成更不利的處境，因此陳女奪刀是屬於對自己生命身體合理的防衛手段；此外，陳女也遭藍波刀劃傷右胸、左手，可見當時情況危急，陳女奮力掙扎才有辦法逃生，法院也認為陳女刺殺鄭男並無防衛過當之情形，因此一審判決無罪。

案經上訴，高等法院二審審理後，27日宣判，仍判處無罪。高院無罪理由中指出，鄭男持棒闖入車內的行為，對陳女屬於現在不法的侵害，而且不僅侵犯人身自由，甚至對陳女之身體、生命亦有遭受侵害之危險；陳女拿出藍波刀，並與鄭男拉扯、搶奪藍波刀之行為，為適當、必要、且合宜之防衛手段，並無防衛過當之情形。故二審仍判無罪。

▼犯案用藍波刀。（圖／記者陳豐德翻攝）