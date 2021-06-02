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放寬機師「3+11」沒會議紀錄監委要查　陳時中：行政上不完備請見諒

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心放寬機師檢疫措施從「5+9」變為「3+11」，被視為防疫破口，監察院將就會議未做成會議記錄申請自動調查。對此，陳時中表示，很多時候無法走會議記錄，但都會走完整公文程序，有時候是跟著會議記錄來走公文，有時會議開完馬上就來批公文，行政上不完備，確實每天案件非常多，要請監委見諒。

回顧桃園諾富特事件，民進黨立委范雲日前召開協調會，盼鬆綁機師檢疫為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。4月15日，中央疫情指揮中心調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」。

監察院表示，近來爆發新冠肺炎（COVID-19）本土疫情，輿論咸認係因中央流行疫情指揮中心將國籍航空機組員返國檢疫措施，由「5+9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）所致，相關決策過程似未見完備。為究明實情，監察委員浦忠成及蘇麗瓊日前申請自動調查。

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監察院指出，我國過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？確有深入調查之必要。

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