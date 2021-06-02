佛光山在「國際藥廠領域」地位特殊！淵源曝光...和猶太人有關

▲高雄佛光山。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

佛光山日前除了表明，有購買疫苗的意願，也預計今會和藥廠洽談細節，這讓人不禁好奇，背後有何勢力與管道？資深媒體人王尚智就表示，佛光山在「國際藥廠領域」中算是特殊角色，且是長達30年以上的緊密關係，他更透露，當中的歷史淵源，其關鍵者竟是猶太人。

王尚智提到，在民間採購疫苗的眾多出力者中，最讓他印象深刻的是佛光山，畢竟在猶有政治角力的身段與痕跡中，「佛光山代表了民間純粹的抗疫意志，及與病患和醫護同體同悲的心態。」

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佛光山不僅有廣大的國際功德主人脈，在「國際藥廠領域」中也扮演著特殊角色，甚至是長達30年以上的緊密關係。王尚智表示，「佛光山體系其實是多家國際藥廠、長達數10年的持股股東！這些國際人脈與金脈的特殊關係，使得佛光山以民間團體的疫苗採購身份，擁有其他難以比肩的特殊性與方便性。」

▲佛光山表達要捐贈最多50萬劑嬌生疫苗。（圖／路透）

談到佛光山與國際藥業的歷史淵源，得從80、90年代說起，當時台灣經濟飛速發展，佛光山在星雲大師的慧眼下，也展開了美國為主要的國際發展，由於廣大功德主的慷慨回饋，90年代就累積億級美金的驚人資產，為了處理這些法人資產，除了幾個體系分散持有，他們也開始進行正確且高端的國際投資。

80年代末期，美國功德主引薦了猶太人經營的資產管理公司，而星雲大師當時的想法也很簡單，「全世界最會賺錢、管錢的就是猶太人，把錢交給他們應該不會錯！」於是佛光山主要的「國際資產」陸續交由他們協助打理，最終來到難以想像的身家底厚。

王尚智表示，猶太人早年為佛光山的投資佈局，即是以包括美國上市公司「藥廠」在內，符合佛法戒律的產業性質為對象，「星雲大師早年雖然沒有接受開醫院的建議，主張著重教育屬性，但對於猶太人操盤投資醫藥領域，是相當贊同的。」

▲國際佛光會。（圖／翻攝自臉書／國際佛光會中華總會）

重點是，佛光山與許多美國教會的基金一樣，同樣都是「穩定長期持有」的法人股東，完全不會干涉公司董事會及運營，所以非常受到被投資上市公司的歡迎，「因此除了透過功德主的人脈友好，資本的投資佈局也帶來長期合作、支持的緊密友誼關係。」

最後拉回疫苗話題，王尚智直言，「負責國際佛光會的覺培法師、擔任會長的媒體前輩趙怡先生，乃至佛光會早年操盤的長老尼慈容法師，尤其星雲大師，應該老老早早就對『買不到疫苗』這事兒難以坐視！只是去年台灣疫情狀似沒事，佛光山即使擁有著特殊身份，也不便有太多動作，直到眼下全台灣疫情噴發，死亡人數暴增，佛光山的主要決策層終於受不了了。」

【本文已獲王尚智授權引用。】