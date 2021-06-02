打AZ疫苗腳麻掉！正妹醫劇烈頭痛「以為血栓」：這輩子沒有過的痛

記者黃可昀／綜合報導

近日第一線醫護人員拚疫苗接種率，很多人剛打完AZ疫苗出現發燒、痠痛等不適症狀，網紅醫師「綠肥兒」1日在IG分享打完疫苗的反應，先是全身痠痛、劇烈頭痛，還一度腳麻像是血栓，「頭痛真的讓我嚇到...那似乎是這輩子從來沒有過的痛法。」

綠肥兒1日在IG表示，她打完AZ疫苗隔天就滿滿痠痛感，「甚至劇烈頭痛且一度單腳腳麻加感覺遲鈍」，擔心自己是發生血栓，所幸後來症狀自行緩解，證明只是虛驚一場，但那種疼痛不適感仍令她相當折磨。

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她提醒，年輕女性注射AZ疫苗要注意後續狀況，多喝水舒緩不良反應，「群體免疫與疫苗是唯一解，不管背後原因為何，希望全民都可以儘快有高品質的有效疫苗可以注射。」

▲正妹醫打完AZ疫苗後反應。（圖／翻攝自綠肥兒IG）



綠肥兒也在留言區提到，COVID-19將來很有可能「流感化」，屆時每年都要預測流行的病毒株或突變種，變成年年都要打疫苗防範。此外，有網友提到「各疫苗都有血栓風險，但沒辦法直接證實」，綠肥兒則回應，打完疫苗後頭痛欲裂真的讓她嚇到，以前從沒經歷過這痛感，「加上有學長說，在急診遇到注射AZ疫苗10天後，出現腦部靜脈栓塞的病人」，讓她更加擔心自己也是血栓，所幸最後沒事。