松山、小港5機場篩檢站今啟用！離島民眾：應強制搭機前都要快篩

▲松山機場快篩站啟用，旅客必須填寫健康聲明。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，從今（2日）起在松山等本島5處機場設置篩檢站，只要是要前往澎湖、金門、馬祖都必須提早90分鐘報到，並填寫健康聲明。今天早上約8點多，就有近20名旅客在松山機場外排隊等候快篩，有民眾認為，應強制要求所有旅客快篩後再報到登機。

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▲松山機場快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心從即日起在松山、台中、嘉義、台南、高雄等5處機場設置快篩站，要前往澎湖、金門、馬祖都必須提早90分鐘到機場，並填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」一式2份，交航站人員檢視，若是有症狀，就到機場設置快篩站進行快篩，約15至20分鐘時間即可得知結果，若快篩為陰性，即可持陰性報告辦理報到登機作業，但並未要求所有旅客都要做快篩。

▲前往金門的旅客在機場外快篩。（圖／記者林敬旻攝）

今松山機場第一班飛往離島航班為早上10點整立榮航空B7 8819班次，該航班共有55名乘客搭乘，主要為返鄉或是商務目的。因公前往金門出差的吳先生除了戴口罩外，還要戴目鏡做防護，他認為在松山機場先做快篩比較好，「畢竟離島醫療資源有限，如果到那邊篩檢才發現有問題，後續處理會麻煩很多。」

另一位返鄉的男性民眾則說自己沒有特別在松山機場做快篩，但認為可以的話，建議要前往離島的民眾都強制在本島機場都接受快篩比較好。另一名帶孩子返鄉的女性民眾也認為，若能在本島機場就先接受快篩，會比較安心。