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在家煮7-11關東煮！滿額免費喝美式、買拿鐵半價　全家開賣龍蝦箱

▲▼7-11防疫新生活優惠。（圖／7-11提供）

▲凡於指定日期購買商品滿150元就能再享88折優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

在家吃暖呼呼的關東煮超滿足！7-11首度將原味、麻辣關東煮變身料理包開賣，消費者可以買回家自己煮，另外，即日起只要購買指定商品滿額就能免費喝美式、買拿鐵半價，指定日期滿額還能再打88折。全家則是開賣龍蝦箱、海鮮箱，每款數量有限，免出門用手機就能下單。

繼推出蔬果箱之後，7-11再祭出2款「輕鬆料理懶人包」及2款「關東煮火鍋懶人包」，7-11首度將原味、麻辣關東煮熱門配料、蔬菜和高湯集於一箱開賣，輕鬆料理懶人包則是內有花椰菜、雞腿排、水餃和烏龍麵等，簡單覆熱就能上桌，另一款「嚴選素材鮮物懶人包」則以分切好的海鮮、肉品為主。

▲消費滿150元就能免費喝1杯中杯美式。

7-11也超前部署在門市導入防止飛沫的眼鏡、防護面罩以及減少接觸傳染的免洗手套等防疫商品，即日起陸續於雙北、桃園、基隆近3000家門市搶先開賣。另外，即日起至6/15，只要購買7-11全店指定商品單筆滿150元，即可享CITY CAFE大杯美式或大杯拿鐵半價優惠，再額外贈送中杯美式一杯（限下次到店使用），限量10萬杯，可兌換至6/22。

凡於6月份指定日期（6/11-14、6/18-20、6/25-27）至門市消費，購買全店指定商品滿150元，並持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳，可享結帳金額再88折優惠。

全家則是推出「線上菜市場」服務，即日起陸續開賣14款箱購商品，其中，於LINE群組「全+1行動購」中有11種箱購選擇，像是活體波士頓龍蝦箱，還有魚蝦扇貝組合的超值海鮮箱、魚片箱、干貝海鮮箱等，豬、雞、牛肉搭配的4種肉肉箱及2款蔬菜箱，每款數量有限、開賣時間不定，只有蔬菜箱是依每日群租公告數量為主，凡於群組訂購後部分箱購商品可至就近指定門市取貨，部分則提供宅配服務。

▲在家就能買到活體龍蝦、海鮮。（圖／全家提供）

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