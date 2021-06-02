冒染疫風險照接客！金髮馬尾電眼水蛇腰　外籍應召10妹台南栽了

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情進入3級警戒，全國八大行業停業，但仍有色情業者透過網路經營1樓1鳳色情交易，台南市警五分局於1日凌晨及夜間兩度出擊，在北區2棟大樓套房內，查獲越南女子從事性交易，計查獲越南籍女子10名、媒介2人、嫖客1人及保險套、潤滑液等證物，全案依妨害風化、社維法及傳染病防治法送辦裁罰。

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳色情應召，查獲10名越南妹及媒介2人、嫖客1人，全部快篩、疫調並法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局日前掌握情資，轄區內有2處大樓出租套房暗藏色情，有外籍女子出入，經警多日埋伏跟監，蒐證齊全後向台南地院聲請搜索票，6月1日凌晨1時及深夜在台南火車站附近大樓查獲台籍媒介及嫖客各1人，越南籍失聯移工2女；深夜10時在西門路大樓查獲越南籍失聯移工4女、逾期停留2女，持照正常2女及媒介男子1人，起出保險套、潤滑液等證物，全案依刑法妨害風化罪送辦及社會秩序維護法裁處，越南女子移送移民署專勤隊收容。

另為因應防疫需要，為求慎重，本案應召女、嫖客及媒介等，均帶至衛生所執行快篩。市警五分局指出，現為防疫重點期間，本案以大樓出租套房作為色情營業場所部分，檢具相關事證將屋主、房東及媒介者分別函請衛生局依傳染病防治法裁罰、經濟發展局依第三方警政裁處，以敬效尤。據了解，涉案越南女子不願吐露幕後色情業者身分。





市警五分局長李名昌指出，鑒於國內疫情進入3級警戒，全國特定行業均暫停營業，他縣市仍發生不肖業者從事色情交易，導致疫情擴散，市長黃偉哲要求台南市警察局對於任何非法人與人連結的色情交易都要強力取締。警方將持續擴大追查幕後不法集團，加強不法色情處所查緝，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或住戶如發現有可疑違法情事應立即報案，共同防堵地下色情成為疫情破口。

市警五分局指出，涉案越南籍女10人（失聯移工6人、觀光逾期2人、持照正常2人）原工作地點及足跡均無台北萬華區旅遊史：台北市1人（北投區）、新北市2人、桃園市2人、苗栗縣1人、雲林縣1人、台中市1人、台南市1人、高雄市1人。目前涉案人除於2日上午9時由警方人員全副防疫武裝，將涉案人送往衛生所進行快篩作業外，後續由衛生局針對涉案人進行疫調足跡中。

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