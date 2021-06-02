　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冒染疫風險照接客！金髮馬尾電眼水蛇腰　外籍應召10妹台南栽了

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情進入3級警戒，全國八大行業停業，但仍有色情業者透過網路經營1樓1鳳色情交易，台南市警五分局於1日凌晨及夜間兩度出擊，在北區2棟大樓套房內，查獲越南女子從事性交易，計查獲越南籍女子10名、媒介2人、嫖客1人及保險套、潤滑液等證物，全案依妨害風化、社維法及傳染病防治法送辦裁罰。

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳方式色情應召，查獲10名越南女子及媒介2人、嫖客1人，全部依法送辦及進行快篩疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳色情應召，查獲10名越南妹及媒介2人、嫖客1人，全部快篩、疫調並法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳方式色情應召，查獲10名越南女子及媒介2人、嫖客1人，全部依法送辦及進行快篩疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳方式色情應召，查獲10名越南女子及媒介2人、嫖客1人，全部依法送辦及進行快篩疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局日前掌握情資，轄區內有2處大樓出租套房暗藏色情，有外籍女子出入，經警多日埋伏跟監，蒐證齊全後向台南地院聲請搜索票，6月1日凌晨1時及深夜在台南火車站附近大樓查獲台籍媒介及嫖客各1人，越南籍失聯移工2女；深夜10時在西門路大樓查獲越南籍失聯移工4女、逾期停留2女，持照正常2女及媒介男子1人，起出保險套、潤滑液等證物，全案依刑法妨害風化罪送辦及社會秩序維護法裁處，越南女子移送移民署專勤隊收容。

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳方式色情應召，查獲10名越南女子及媒介2人、嫖客1人，全部依法送辦及進行快篩疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為因應防疫需要，為求慎重，本案應召女、嫖客及媒介等，均帶至衛生所執行快篩。市警五分局指出，現為防疫重點期間，本案以大樓出租套房作為色情營業場所部分，檢具相關事證將屋主、房東及媒介者分別函請衛生局依傳染病防治法裁罰、經濟發展局依第三方警政裁處，以敬效尤。據了解，涉案越南女子不願吐露幕後色情業者身分。

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳方式色情應召，查獲10名越南女子及媒介2人、嫖客1人，全部依法送辦及進行快篩疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳方式色情應召，查獲10名越南女子及媒介2人、嫖客1人，全部依法送辦及進行快篩疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲1樓1鳳方式色情應召，查獲10名越南女子及媒介2人、嫖客1人，全部依法送辦及進行快篩疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局長李名昌指出，鑒於國內疫情進入3級警戒，全國特定行業均暫停營業，他縣市仍發生不肖業者從事色情交易，導致疫情擴散，市長黃偉哲要求台南市警察局對於任何非法人與人連結的色情交易都要強力取締。警方將持續擴大追查幕後不法集團，加強不法色情處所查緝，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或住戶如發現有可疑違法情事應立即報案，共同防堵地下色情成為疫情破口。

市警五分局指出，涉案越南籍女10人（失聯移工6人、觀光逾期2人、持照正常2人）原工作地點及足跡均無台北萬華區旅遊史：台北市1人（北投區）、新北市2人、桃園市2人、苗栗縣1人、雲林縣1人、台中市1人、台南市1人、高雄市1人。目前涉案人除於2日上午9時由警方人員全副防疫武裝，將涉案人送往衛生所進行快篩作業外，後續由衛生局針對涉案人進行疫調足跡中。

負離子吹髮同時護髮

ET快訊
快訊／仁愛醫院確診男「持棍破玻璃」落跑中！　警方急協尋
十億分之一！賣場驚見「稀有龍蝦」險被吃　眼尖客救了牠
狂喊捐BNT疫苗只有他送件！　食藥署拚3日內審完
LIVE／護理師遭確診者砍斷韌帶　雙和醫院最新說明
影／直擊柯文哲快篩機動隊　前進文化、剝皮寮抓感染源
快訊／「台鐵便當銷售員」確診！台北、南港、松山車站暫停營業
分手周興哲半年　她甜認復合：現在很開心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

朋友女友酒醉渣男撿屍　隔日一早還做！害她再也不敢關燈睡……

雲林「借名製造」醫療口罩百萬片　2公司4人被起訴

快訊／住萬華巡佐點「健康存摺」驚見PCR陽性　士林分局累積2確診

「無國界醫師」捐百萬美金助台灣...高雄女興沖沖匯5萬結果逆轉

冒染疫風險照接客！金髮馬尾電眼水蛇腰　外籍應召10妹台南栽了

久旱逢豪雨釀災！落石砸中工程車　中橫便道19K坍方尚未搶通

脫罩哈菸慘噴2.5萬！高雄2男禁菸區吞雲吐霧被抓包

「蓋屋交朋友」吸金6億逃陸通緝　建商父子3人遇疫情返台被逮

高雄凌晨砸車1男受傷　3小時後3煞走後門進飯店「鐵鎚砸玻璃」

摸八圈太吵會被抓？客坐麻將館改拿撲克牌　7人群聚中市府罰42萬

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

高端股票一跌停「蔡英文就出現」　柯文哲：政府優先項目是什麼？

朋友女友酒醉渣男撿屍　隔日一早還做！害她再也不敢關燈睡……

雲林「借名製造」醫療口罩百萬片　2公司4人被起訴

快訊／住萬華巡佐點「健康存摺」驚見PCR陽性　士林分局累積2確診

「無國界醫師」捐百萬美金助台灣...高雄女興沖沖匯5萬結果逆轉

冒染疫風險照接客！金髮馬尾電眼水蛇腰　外籍應召10妹台南栽了

久旱逢豪雨釀災！落石砸中工程車　中橫便道19K坍方尚未搶通

脫罩哈菸慘噴2.5萬！高雄2男禁菸區吞雲吐霧被抓包

「蓋屋交朋友」吸金6億逃陸通緝　建商父子3人遇疫情返台被逮

高雄凌晨砸車1男受傷　3小時後3煞走後門進飯店「鐵鎚砸玻璃」

摸八圈太吵會被抓？客坐麻將館改拿撲克牌　7人群聚中市府罰42萬

快訊／國民黨立委溫玉霞助理確診　上週曾赴立法院辦公

朋友女友酒醉渣男撿屍　隔日一早還做！害她再也不敢關燈睡……

Rimac「4馬達電動神獸」Nevera登場　1914匹破百加速不用2秒！

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

去買的人很多！高雄連鎖早餐店4人疑染疫　網急喊：對面萬人國宅

蘋果55兆元居公司價值榜首！S＆P 500公布年度排名　庫克薪酬僅171名

浪橘車禍後癱認養為「社區貓」　康復坐推車萌臉兜風迷倒路人

仁愛醫院確診男「半夜持棍破窗」！趁醫護不注意偷跑　警方協尋中

翁達瑞／代購緊急授權疫苗？　戳破這4種「唬爛人」

林文蔚／【獄疫2】監所防疫不能跟著感覺走

社會熱門新聞

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

九頭身D奶茶花女「神似藝人周曉涵」

男到院前亡快篩陽性　里長：PCR陰性已火化

用四盆花打趴一個黨！朱學恒再度開嗆

吳夢夢告贏老司機　無碼啪片有版權創首例

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

傳台積電群聚假訊息　調查局憂境外攻擊

東洋賓士自撞燒成廢鐵　駕駛嘆：200萬飛了

紅牌重機高速闖紅燈！攔腰撞轎車…騎士噴飛10公尺重摔

九頭身D奶茶花女美背曝！逃彰化日賺1.8萬

連江縣政府匡列飛機乘客隔離…荒唐過程一次看

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

不滿妻急診室等太久　莽男嗆醫護下場曝

影／桃園快炒店嘩啦嘩啦聲...11人聚餐打牌！

更多熱門

相關新聞

挺第一線防疫！ 　慈濟捐3萬片防護面罩

挺第一線防疫！ 　慈濟捐3萬片防護面罩

國內疫情尚未趨緩，站在防疫前線的醫護、警消等都相當辛苦，各界更是慷慨解能捐贈善款或物資。慈濟慈善事業基金會也主動捐贈防護面罩3萬片，還有其他生活物資，希望讓第一線防疫人員更多一分保障，共同守護國人安全。

疫情期受創！竹市娛樂餐飲業「3稅減免」

疫情期受創！竹市娛樂餐飲業「3稅減免」

警衛24小時進駐！雙和醫院提3大保護措施

警衛24小時進駐！雙和醫院提3大保護措施

醫護遭確診者砍傷　蘇貞昌裁示：國家會負責照顧

醫護遭確診者砍傷　蘇貞昌裁示：國家會負責照顧

南山人壽強打視訊投保　25至45歲保戶最多！

南山人壽強打視訊投保　25至45歲保戶最多！

關鍵字：

防疫警戒越南妹性交易南警破獲破口新冠疫情社區感染台灣防疫三級警戒影音

讀者迴響

熱門新聞

確診男砍3護理師　女兒道歉了

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

閨密情GG2／陳敬宣突被分手　好友荳荳也情變

快訊／確診男瘋砍護理師！3警PCR結果出爐

「很多人現在罵沒疫苗打」　台大醫預言未來光景

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

周興哲暗夜肉纏趙岱新！姐弟戀起死回生

高端跌停　八大公股銀行買超6,755萬元

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面