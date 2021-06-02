中華郵政今年度招考「延期辦理」　考生可申請退費、變更考區

▲中華郵政今年職階人員招考將延期辦理。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政今年將公開甄選職階人員正取1,695名、備取477名，第一試筆試原訂6月26日於台北、台中、高雄等3地區同時舉行。不過，受到疫情影響，宣布將延期辦理，相關時程待確認後另行公告。

郵局招考甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，但為因應國內新型冠狀病毒肺炎疫情，原訂6月26日及8月14、15日舉辦的110年職階人員甄試（第一試及第二試）均延期辦理，相關時程待確認後另行公告，敬請應試人密切注意最新消息。

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應試人若因延期而無法參加考試或須更改考試地點，屆時可向台灣金融研訓院申請退費或變更應試考區。

▲中華郵政今年職階人員招考將延期辦理。（圖／記者賴文萱攝）

今年度相關甄選類科、預定錄取名額、學歷及待遇簡述如下：



（一）營運職：正取145名、備取41名。

教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄選法務等11項類科，月薪4萬6,570元。



（二）專業職（一）：正取162名、備取38名。

教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄選一般金融等15項類科，月薪3萬6,910元。



（三）專業職（二）內勤：正取1,005名、備取287名。

高中（職）以上畢業，甄選櫃台業務等4項類科，月薪3萬2,530元。



（四）專業職（二）外勤：正取383名、備取111名。

高中（職）以上畢業，甄選郵遞業務、運輸業務2項類科，月薪3萬2,530元；另依實際擔任工作性質及天數，發給兼任駕駛加給及收投加給（郵遞業務類科每日約205元，全月約6,142元，運輸業務類科每日約264元，全月約7,927元）。

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