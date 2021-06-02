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王薇君怒PO中指照嗆翻這3人　「從疫情看見人性之惡」

王薇君PO中指照，「從疫情看見人性之惡。」（圖／翻攝自Facebook／王薇君）

▲王薇君PO文還附上比中指的照片。（圖／翻攝自Facebook／王薇君）

記者黃翊婷／綜合報導

全台疫情升三級警戒至今已超過2週，近期卻陸續發生前立委黃昭順插隊打疫苗、宅神朱學恒送4盆「喪禮花籃」給指揮中心、確診者砍傷3名護理師等事。兒童權益促進協會理事長、76行者發言人王薇君1日晚間在臉書PO文，直接點名這3人，並附上一張比中指的照片，「從疫情看見人性之惡。」

▲▼立法院內政委員會「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」專題報告 法務部次長陳明堂 立委黃昭順 許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲黃昭順被質疑插隊打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

日前有民眾爆料前立委黃昭順在5月30日接種疫苗，質疑她並非第一線醫護人員，為何可以先打，不排除是特權凌駕防疫之上。黃昭順則回應，「本身是現職藥劑師屬於醫護人員，本來就納入施打範圍，但因為我施打造冊在台北，詢問醫生可否在高雄施打，醫生說照規定是不可以，但可以就近用疫苗注射後正常的剩餘量先幫忙施打，免得南北奔波增加感染的風險，並且有提醒台北就不需要再打了。」

▲朱學恒送了4盆花籃至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

▲朱學恒送的4盆花籃。（圖／記者宋良義攝）

而宅神朱學恒1日上午送了4盆花籃到中央疫情指揮中心，上頭寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，遭外界解讀是帶有詛咒意味的喪禮花籃。朱學恒同日深夜在臉書PO文強調，「我們理工科的相信科學，沒有像你們沒讀書的文組還在講什麼觸霉頭詛咒之類的，不科學好嗎？」甚至反酸指揮官陳時中沒有做正規該做的事情才會害怕花籃。

▲▼雙和醫院護理師遭砍。（圖／記者陳雕文攝）

▲雙和醫院3名護理師遭砍，其中2人傷勢較為嚴重。（圖／記者陳雕文攝）

而最後一名被王薇君點名的人，是62歲的洪姓確診男子，他因為不滿遭隔離，持刀砍傷3名新北市雙和醫院的護理師，受傷的護理師一人韌帶及神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷。事後有其他醫護人員透露，其中一名護理師右手4條韌帶有2條神經被砍斷，而且剛好是慣用的右手，還剛好砍到核心位置，之後復健會非常辛苦。

王薇君1日晚間在臉書PO文直接點名，「黃昭順『用特權』打疫苗，朱學恆『用花拳』觸霉頭，確診者『用刀拳』砍醫護」，感嘆從疫情之中看見人性之惡，「有藥師執照是防疫第一線人員？（補充說明，有在執行業務的藥師確實是防疫第一線人員）但她只是有執照而已，沒在執行任何防疫業務啊。送4盆白花是在疫情時期支持花農？確診者覺得未受到醫護足夠關懷？無話可說了，一個中指代表我的心情。」

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