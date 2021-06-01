國產疫苗吵翻天！台大醫前院長發文怒控：充當敵人的棋子

▲民眾對於國產高端疫苗的安全性有許多疑慮。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國產疫苗還沒展開第3期臨床試驗，政府已跟高端、聯亞簽約各買500萬劑，引來各方討論，甚至有民眾懷疑陰謀論。對此，台大醫院前院長李源德在臉書表示，外國大廠的疫苗也是緊急授權使用，結果在台灣卻飽受抨擊，怒批「搖旗吶喊，充當敵人的棋子！」

國產疫苗議題近日鬧得沸沸揚揚，對此，指揮中心強調，對AZ、莫德納疫苗也是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購。高端疫苗31日針對外界關注國產疫苗進度，也發表5點聲明，其中一點強調，已獲得美國國衛院（NIH）授權。

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▲高端疫苗。（圖／翻攝自高端疫苗官網）

李源德1日上午也在臉書發表看法，外國大廠也是在2期完成，3期未完成前就獲緊急授權使用，他查閱相關報告指出，先進國家概由國家執行分配，決定接種疫苗對象，及其優先順序，「不是台灣現在台灣商人，宗教頭子，政客或落難政黨出面申請及責難政府。」

李源德認為，疫苗接種有社會正義、公平及公正，不能強勢把持，特別搖旗吶喊，充當敵人的棋子。甚至以「我憤怒了！」表達他的強烈不滿。

高端執行副總李思賢表示，EUA緊急授權就是先來解決台灣目前公共衛生上危機，那同步當然為了未來疫苗的規劃，一定會去做臨床三期。也有高端疫苗受試者現身說法，他們表示目前感覺沒有明顯副作用。而對於政府已預採購國產疫苗，有受試者相當支持，但也有人希望可以更謹慎，等進到第三期再供應給民眾。

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