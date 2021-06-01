李秉穎爆郭董買的疫苗「聽說快到期」　王世堅3點打臉：胡說八道

▲台北市議員王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／台北報導

中央疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫師李秉穎1日談到鴻海集團創辦人郭台銘要採購的疫苗，「聽說快要過期了」。對此，台北市議員王世堅表示，他不相信在台灣有誰能打聽到疫苗快過期，更何況李也不是國際級專家，不應該胡說八道、講這種幼稚的話。

王世堅1日在政論節目《評論無雙》表示，BNT也好、莫德納也好，無論是哪一批快到期、效期比較長，他都不相信台灣有誰可以打聽到，「因為你身在台灣，你也不是BNT，也不是莫德納，你不是國際級專家，所以不要胡說八道。」

王世堅指出，郭台銘也不是笨蛋，難道會花60億去買快到期、不新鮮或有問題的嗎？國際貿易有公證機構SGS，可以代為查驗，否則要如何讓藥品上船？就算不相信公證公司在雙方共同見證下封緘，等疫苗來台後，政府要善意再抽測一次，這也是可以的。

王世堅認為，這些藥廠的國家都是大國，沒有哪一個國家會故意這樣做，「他要滅你的國家嗎？故意500萬劑去，通通都是假的、有毒的，故意要把你全國毒死，是這樣嗎？這是不可能的事情，所以我希望不要講這種幼稚的話。」

▲王世堅認為，李秉穎不該胡說八道。（圖／翻攝自YouTube／平論無雙）

王世堅表示，他從來沒有說國產疫苗不好，蔡總統要扶植疫苗產業，這個政策絕對是對的，但為了國家永續，永遠要雙管齊下，兩個政策並行，一方面透過國家扶植疫苗產業，另一方面採購國際上的先進疫苗，這樣才能確保國人安全健康。

王世堅說，不應該貶抑國際大廠的疫苗，也不必過度貶抑國產疫苗，大家應該根據科學實證來說話，既然國際大廠已經拿出實證、在各國取得EUA，施打超過10億劑，而且發生副作用的比例遠低於台灣確診、死亡人數，那政府就該放手去做。

▼李秉穎爆料「聽說疫苗快到期」，讓外界不禁質疑，是從何處「聽說」、是否代表中央意見？（圖／記者呂佳賢攝）

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