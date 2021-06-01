中央反覆多次！配發疫苗5.6萬→3.6萬→5.4萬劑　柯文哲批政策混亂

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

國內新冠肺炎疫情延燒，中央41萬劑AZ疫苗於5月27日配發給北市2.2萬劑，原本預估6月1日會再給北市5.6萬劑，但台北市長柯文哲卻爆料，中央配發疫苗計劃改了3次，原本申請5.6萬劑，結果後來變成3.6萬劑，接著又是4.6萬劑，質疑疫苗政策混亂。台北市政府發言人陳智菡1日補充，中央反覆好幾次，最新確定是有5.4萬劑。

根據北市府公布數據顯示，5月27日中央配發2.2萬劑疫苗，5月28日5164人接種，5月29日4859人接種，5月30日5555人接種，5月28日至5月30日共計1萬5678人完成接種。

面對中央1日原本要送來5.6萬劑AZ疫苗，北市府預估，2.3萬劑分配對象給「地區以上醫院工作人員」，依照各醫院提報第1、2劑需求量配發；1.8萬劑提供給基層診所醫事工作人員；7000劑分配給政府防疫人員、高接觸風險第一線人員，目前造冊人數為1萬6892人，截至30日為止，尚餘5843人未接種第一劑；而8000劑則由衛生局彈性調撥，優先提供基層診所醫護人員。

不過，柯文哲1日卻在防疫記者會中透露，北市一開始申請5.6萬劑疫苗，結果中央事後公告3.6萬劑，真的發下來又變4.6萬劑，疫苗計劃改了3次。他知道大家都有困難，但盡量講清楚，因為他做事講究成本效益，如果打疫苗的生產線變來變去會很擾民，生產線要盡量固定，效率才會高。國家要想清楚，到現在為止疫苗政策很混亂，面對問題是解決問題的第一步。

關於中央新配發給北市的疫苗數量到底是多少？陳智菡1日晚間受訪時表示，中央反覆多次，前幾天是5.6萬劑，後來指揮中心指揮官陳時中又說3.5萬劑，結果今天還出現4.6萬劑的數字，現在最後確定是5.4萬劑；由於與原本申請的5.6萬劑疫苗差了2000劑，會從衛生局彈性調撥部分做刪減。