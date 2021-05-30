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無助水情！暴雨狂炸彰化淹水　北彰6月1日實施「供5停2」加強版

記者唐詠絮／彰化報導

中央氣象局今天（30日）對彰化縣發布「災防告警訊息」，氣象局也把彰化縣的大雨特報升級成豪雨特報，雖然目前淹水的情況造成不少居民的困擾，但也有網友開心表示，好高興彰化市已經好久沒有看見下大雨，台水指出，這場豪雨並沒有為集水區帶來好消息，因此6月1日起北彰化仍實施「供5停2」加強版。

▲彰化鹿港淹水。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化鹿港淹水。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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台水彰化第11區營業處指出，上午彰化縣降下暴雨，水利署今也對彰化縣發布一級淹水警戒，但彰化沒有水庫，尤其北彰化(彰化市、和美與花壇)地區用水，因為要用到台中鯉魚潭與德基水庫自來水源，因此恐怕仍無法紓解彰化旱象。

▲彰化鹿港淹水。（圖／彰化縣消防局提供）

縣議員吳韋達也在網路呼籲，中部水情非常非常危急，6月1日起實施 「供5停2」加強版，北彰化甲乙兩分區民生用水供5停2將延長，停水時間將從2天延長為2天又8小時，台水公司提醒，由於彰化在管末端，停水時間可能長達快3天，民眾要做好儲水準備，加水站也將加設。
至於彰化地區除了彰化市限水，全彰化在供水日有兩時段減壓供水，包括晚上10點到早上5點，以及中午12點到下午4點。

▲彰化鹿港淹水。（圖／彰化縣消防局提供）

▲北彰化設臨時加水站。（圖／台水第11區管理處提供）

吳韋達請大家共體時艱，節省用水，節水減少使用非必要及非急需用水，如洗菜洗米水再利用、洗衣服改用省水流程、盆浴改為淋浴及使用省水標章家電等，但仍需養成勤洗手習慣，在用肥皂搓揉雙手時，先關上水龍頭，養成隨手關水的習慣，一同珍惜水資源。

▲議員吳韋達公告停水。（圖／翻攝自議員吳韋達臉書）

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