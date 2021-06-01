　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

IC封測大廠京元電子驚爆2外籍員工確診　 宿舍匡列23人居家隔離

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗確診新增2例，京元電子下午證實有2名外籍員工確診，並已連夜加強消毒工作。（圖／Google map）

記者黃孟珍／苗栗報導

IC封測大廠京元電子驚爆2外籍員工確診，中央流行疫情指揮中心1日宣布，苗栗縣新增2例，經查，為菲律賓籍男性及女性移工，居住在京元電子公司提供的宿舍；足跡以住處附近菲籍商店為主，但有搭公車。

晶圓測試廠京元電下午證實2外籍員工確診，強調已針對2人的作業區域，在5月30日，連夜完成加強消毒，廠區各項風險已有效掌握控制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府表示，1日確診新增2例，其中案8605，男性37歲，為竹南1間工廠作業員，近1年無出國史；5月24日上午前往宿舍附近的菲籍商店，傍晚5至7時曾經搭乘苗栗客運5801線，全程配戴口罩，28日就醫後就在公司防疫宿舍隔離，31日收治專責醫院。

另外，案8606，女性36歲，也是竹南同間工廠作業員，近1年無出國史；5月25至27日早上及晚間都有前往菲籍商店足跡，且都有戴上口罩。5月28日上午8時30分至10時間，曾經搭曾苗栗客運5801、5807線，全程戴著口罩，29日醫院採檢後，30日在公司防疫宿舍隔離，31日收治醫院專責病房。

縣長徐耀昌指出，這2例在31日PCR陽性確診後，立即收治本縣醫院，目前匡列接觸者23人全數居家隔離，衛生局立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。

純白、極簡外型超美

►苗縣傳統市場今起分流管制　首日亂糟糟！沒人力沒時間驗身分證

ET快訊
快訊／確診死百人！柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了
快訊／北市跟進宣布美容美甲停業？　柯文哲回應了
獨／雙和護師「4韌帶2神經被砍斷」　同事心疼曝傷勢
冰冷冷一句「今天死亡X人」　馬西屏好友染疫亡悲喊：疫苗呢？
快訊／基隆＋8　小黃司機、護理之家住民、南港火車站商店女染疫
雙北確診地圖曝光！近1個月「累計6232病例」　仍是全台重災
快訊／疫情陷入膠著！柯文哲：北市能控制「但在危險邊緣」
快訊／新北符合中央紓困7萬4千多件　侯友宜：今完成名冊「4日
快訊／科技防疫再升級 　北市推台北通實聯制、紓困線上申辦
快訊／北市367失聯者全找到！柯文哲嘆：很多快篩者「地址故意
快訊／雙北疫情重災區　蘇貞昌裁示：撥發2倍安全儲量防疫物資
快訊／還是恐怖麻將！大寮「岳父隔離6天確診」…一家7口染疫
快訊／北市公布12區確診數「萬華共1208例」　3快篩站陽性
LIVE／北市增87例！升級「科技防疫」　柯文哲親上火線說明
同病房染疫亡！癌症男和確診女病患同病房院內感染死亡
快訊／中和民享市場未落實人流管制　侯友宜下令：明起停業3天
快訊／新北166例確診足跡曝光：淡水老街、新莊夜市、3菜市場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭金樽喜宴確診者+1...CT值13！　小兄弟、母子檔也染疫

桃園美容美髮停業…業者狂哀號！鄭文燦承諾：會積極爭取紓困

高雄快篩站增至33處！5類對象速排採檢　第3類全體市民都要注意

黃昭順是否為優先施打還要查　高市衛生局對醫院提嚴厲警告

224人使用呼吸器！高齡確診者重症達3成

帶頭「房東挺房客」　盧秀燕推降租：社會住宅減租2成

快訊／新竹縣本土+1！跟朋友看工地確診　匡列5人

乾旱區全紫爆！「救命梅雨」超精準狂灌　專家讚：及時雨代表作

彰化本土+12「足跡曝光」！7人來自水果商傳播鏈、2例感染源不明

雙北確診地圖曝光！近1個月「累計6232病例」　仍是全台重災區

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

宜蘭金樽喜宴確診者+1...CT值13！　小兄弟、母子檔也染疫

桃園美容美髮停業…業者狂哀號！鄭文燦承諾：會積極爭取紓困

高雄快篩站增至33處！5類對象速排採檢　第3類全體市民都要注意

黃昭順是否為優先施打還要查　高市衛生局對醫院提嚴厲警告

224人使用呼吸器！高齡確診者重症達3成

帶頭「房東挺房客」　盧秀燕推降租：社會住宅減租2成

快訊／新竹縣本土+1！跟朋友看工地確診　匡列5人

乾旱區全紫爆！「救命梅雨」超精準狂灌　專家讚：及時雨代表作

彰化本土+12「足跡曝光」！7人來自水果商傳播鏈、2例感染源不明

雙北確診地圖曝光！近1個月「累計6232病例」　仍是全台重災區

宜蘭金樽喜宴確診者+1...CT值13！　小兄弟、母子檔也染疫

西武交流賽戰巨人　吳念庭開路先鋒！

桃園美容美髮停業…業者狂哀號！鄭文燦承諾：會積極爭取紓困

隨身備武器苦戰蟑螂！　饒舌歌手突遭「展翅飛撲」崩潰叫媽媽

快訊／確診死百人！柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

高雄快篩站增至33處！5類對象速排採檢　第3類全體市民都要注意

美國德州海灘出現「稀客」　暴雨帶來罕見淡水短吻鱷

快訊／北市跟進宣布美容美甲停業？　柯文哲回應了

台新金併保德信人壽100%股權申請案　金管會同意了！

黃昭順是否為優先施打還要查　高市衛生局對醫院提嚴厲警告

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

校正回歸下降！陳時中：之後不會再公布

今確診+校正回歸「共327例本土」新北166例最多　縣市分佈曝光！

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

彰化男去「阿公店」確診！發病後環島行程曝　醫：昏倒

更多熱門

相關新聞

快訊／北市跟進宣布美容美甲停業？　柯文哲回應了

快訊／北市跟進宣布美容美甲停業？　柯文哲回應了

國內本土疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦今（1）日宣布美容美髮、美甲美睫業者自6月4日停業至6月14日。對於台北市是否會跟進，市長柯文哲1日下午在北市防疫記者會上表示，「我相當猶豫」，要再想一下。

即／新竹縣本土+1！跟朋友看工地確診

即／新竹縣本土+1！跟朋友看工地確診

帶頭「房東挺房客」　盧秀燕：社會住宅減租2成

帶頭「房東挺房客」　盧秀燕：社會住宅減租2成

花蓮增3例　營造商北返辦公確診

花蓮增3例　營造商北返辦公確診

「台東休園、暫停開放懶人包」再新增

「台東休園、暫停開放懶人包」再新增

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫竹南移工染疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面