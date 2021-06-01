IC封測大廠京元電子驚爆2外籍員工確診　 宿舍匡列23人居家隔離

▲苗栗確診新增2例，京元電子下午證實有2名外籍員工確診，並已連夜加強消毒工作。（圖／Google map）

記者黃孟珍／苗栗報導

IC封測大廠京元電子驚爆2外籍員工確診，中央流行疫情指揮中心1日宣布，苗栗縣新增2例，經查，為菲律賓籍男性及女性移工，居住在京元電子公司提供的宿舍；足跡以住處附近菲籍商店為主，但有搭公車。

晶圓測試廠京元電下午證實2外籍員工確診，強調已針對2人的作業區域，在5月30日，連夜完成加強消毒，廠區各項風險已有效掌握控制。

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苗栗縣政府表示，1日確診新增2例，其中案8605，男性37歲，為竹南1間工廠作業員，近1年無出國史；5月24日上午前往宿舍附近的菲籍商店，傍晚5至7時曾經搭乘苗栗客運5801線，全程配戴口罩，28日就醫後就在公司防疫宿舍隔離，31日收治專責醫院。

另外，案8606，女性36歲，也是竹南同間工廠作業員，近1年無出國史；5月25至27日早上及晚間都有前往菲籍商店足跡，且都有戴上口罩。5月28日上午8時30分至10時間，曾經搭曾苗栗客運5801、5807線，全程戴著口罩，29日醫院採檢後，30日在公司防疫宿舍隔離，31日收治醫院專責病房。

縣長徐耀昌指出，這2例在31日PCR陽性確診後，立即收治本縣醫院，目前匡列接觸者23人全數居家隔離，衛生局立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。

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