苗縣傳統市場今起分流管制　首日亂糟糟！沒人力沒時間驗身分證

▲苗縣市場分流管制首日，還是有許多民眾搞不清楚狀況，管制人員也無強制力可以阻止未依規定民眾進入市場。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣傳統市場防疫人流管制從6月1日起開始實施，首日在市場各路口實施實聯制並依身分證尾數單雙號人流管制，但還是有許多民眾搞不清楚狀況，有人跨越封鎖線，有人騎機車就要衝進去，更有人連要查驗身分證都不知道；縣府也呼籲，請民眾主動配合及遵守。

苗栗縣長徐耀昌日前宣布，6月1日起各市場全面落實實聯制，並依身分證字號尾數進行人流管制措施；頭份市中山市場一早即有工作人員拉起封鎖線進行管制，民眾只知道進市場要實聯制，卻不知道要核對身分證字號尾數才能進場，工作人員也只能宣導卻無強制力阻止民眾，首日分流依舊沒有起太大作用。

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而苗栗市最大的南苗市場狀況也差不多，市場周邊總共有8個出入口，一大早照樣湧入準備買菜的民眾，管制人員也只能擺放一張防疫實聯制QR Code告示，供民眾自行掃碼，更別說要查驗身分證號，也讓縣府的美意大打折扣。

不過，還是有不少民眾支持；1名洪姓民眾就表示，雖然開始是不方便，但是政府也是為了穩定疫情，認為全台灣疫情還無法獲得有效控制前，這樣的管制作為不但有必要，更是保護自己、也保護他人。

苗栗縣政府還是呼籲民眾，配合使用身分證尾數進行人流管制措施；也重申，身分證尾數為單數1、3、5、7、9於每週三、五、日採買，尾數是雙數0、2、4、6 、8於每週二、四、六採買，週一休市進行消毒，並全程配戴口罩，做好自主健康管理。

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