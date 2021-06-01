載確診者不得上廁所！救護人員穿防護衣憋著　消防局：可以穿尿布

▲防疫救護車，裏頭都包膜封死。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

疫情持續延燒，新北市政府消防局也成立專責的防疫救護分隊，但炎熱的天氣讓身穿隔離衣的消防員出現熱衰竭的情形，加上每次出勤至少要2-3個小時且不能上廁所，消防局的體恤方式則是發「紙尿布」，基層哭笑不得說，「沒別的辦法了？是要我們泡在自己的屎尿把救護跑好跑滿嗎？」

▲消防局贈送同仁紙尿布...基層火大說，「就是要我們在悶熱的天泡在屎尿裡，救護跑好跑滿」。（圖／記者陳雕文翻攝）

●悶燒鍋

據了解，分隊出勤時要穿隔離衣，並用膠帶將袖口封死，至於救護車內則要包膜，並封住冷氣孔；一趟出去不是只載一個病患，是頻繁換地點接送疑似染疫或是確診者，因此出勤時間往往將近3個小時。

▲隊員出勤時都要全副武裝包緊緊。（圖／記者陳雕文翻攝）

基層表示，由於救護車本身的空調無法分艙分流，而且冷氣空也封住，因此車內不能開冷氣只能開窗，並用隔離簾和患者保持距離，而近期天氣炎熱，整台救護車的悶熱程度可想而知。不少同仁因此熱衰竭，回到分隊只能吊點滴稍作休息，晚點繼續出勤。

●爆量的救護

各大隊都有專責的防疫救護分隊，出勤量都爆表，目前一共有11個專責分隊，每一隊平均月出勤量都高達250件，截至上個月底，後送防疫案件已經達到4283人，確診1775人，消防員疲於奔命，只能咬牙硬撐，而消防局的處理辦法，更讓他們心寒直呼，「根本豬隊友！」

▲熱衰竭的救護人員回到分隊趕緊打點滴休息，因為晚點又要出勤。（圖／記者陳雕文翻攝）

基層表示，消防局為了解決我們不能上廁所的問題，竟是直接發紙尿布要我們穿，真的只有這招能夠解決問題嗎？為何不是跟醫院協調，讓我們在一個地方脫下悶熱裝備消毒並如廁？根本沒有要幫助我們的意思，出勤已經快悶死了還要我們整褲屎尿，所以同仁基本上寧可憋死，尿布都扔在倉庫。

▲基層看到紙尿布，深深覺得羞恥，認為上級長官根本沒有站在基層思考、解決問題，只想用最快的速度打發，因此寧可憋死也不會使用。（圖／記者陳雕文翻攝）

消防局回應，為了解決熱衰竭問題，救護車可開窗開冷氣，並已緊急購買冰磚、保冷背心協助同仁降溫。

基層則說，空調沒有辦法分艙，整車統一循環，如果冷氣開了，病毒跟著循環不是更危險？你覺得誰敢開冷氣？再者，那件厚重的保冷背心只能撐1個小時，過了時效後就會跟著我的體溫上升，且出勤過程也不能脫下。

●捐贈都是一場作秀

去年曾有議員捐贈7套總價200多萬的「移動式負壓隔離艙」，消防局還找媒體到場拍攝，移動式負壓隔離艙主要功能是：「充氣拋棄設計，能夠在運送病患時，避免艙內飛沫向外擴散，也防止病菌附著車體，且艙體中配有濾毒罐，能夠過濾病患吐出來的病菌，獨立艙體避免飛沫擴散，還可以杜絕病菌附著車體，讓救護人員移送過程沒有感染風險」。

記者走訪多個分隊詢問，基層紛紛搖頭表示，「這只是超前部屬的『新聞』，一場秀而已，因為從疫情爆發到現在，從沒看過！那套隔離艙現在還安穩地躺在消防局的倉庫裡，大概當展覽用吧」。消防局則回應，該套隔離艙確實還沒給同仁使用。