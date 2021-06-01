校正回歸數字逐步下降！　陳時中：之後不會再公布

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布262例本土個案和65例校正回歸，其中校正回歸數目再明顯下降。指揮官陳時中表示，校正回歸案件數越來越少，之後不會再有很多校正回歸，也考慮不再公布校正回歸數目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲確診病例校正回歸情形。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，今新增262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為臺北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，臺中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、臺東縣各3例，苗栗縣2例，臺南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例，其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。

針對校正回歸一事，陳時中表示，現在校正回數目已經相當少，相信這兩天可以解決之前塞車的事情，之後不會再有很多案件需要校正回歸，因此也考慮不再公布校正回歸數目，因為相對對整體疫情影響較小。

▲校正回歸直轄縣市分布情形。（圖／指揮中心提供）

▼本土病例疫情發展研判趨勢。（圖／指揮中心提供）