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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網友拿錯誤資料指控被打臉　民進黨：應還陳時中公道

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者陶本和／台北報導

針對網友誣控衛福部長陳時中對國際疫苗研發造謠一事，民進黨發言人簡舒培1日表示，根據媒體報導查證，網友所引用的數據並非來自全球疫苗官網，而是某所大學蒐集整理的世界各國疫苗研發進度；而陳時中所說明的數據也正確無誤，應該還給指揮中心公道。

簡舒培說，據媒體報導，國內病毒專家、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如從國外已經發表的莫德納第二期研究論文中，也可以看到，其二期試驗的收案人數也是600多人，「由此可證實，陳時中是根據國際數據來說明各大疫苗進度，皆是正確無誤」。

簡舒培指出，從全球疫苗官網看到各大廠牌疫苗現況，例如二期試驗人數、三期試驗尚未完成。陳時中昨日記者會也提到，國內疫苗一、二期臨床試驗人數擴大，可以算是一個二、三期延續計畫，以這樣規模大致上二期做的是安全性，若通過，安全性就不會有問題，且各國疫苗緊急使用授權通過時，三期也均尚未完成

簡舒培表示，經由媒體的查證報導，完全證明指揮中心陳時中部長所說並無錯誤，也沒有所謂造謠情事，特定政黨與政治人物應立即修正錯誤說法，還指揮中心公道。

簡舒培說，部分有心人士刻意引用非全球疫苗官網的數據誤導民眾，恐降低國人對施打國產疫苗的信心，甚至造成社會恐慌，對於防疫措施的進行都會有很大影響，這些相關政治操作企圖抹滅指揮中心努力的人士，也應該立即停止這樣的行為。

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