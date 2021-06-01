疫情飆爆單了！熊貓推「低消制」雙北99元才送　網：隨便點都超過

▲疫情期間單量暴增，foodpanda首祭低消制。（圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

本土疫情嚴峻，全台3級防疫警戒延長至6月14日，各縣市也先後宣布餐廳等場所禁制內用，讓民眾僅能選擇外帶或外送。自疫情爆發以來，外送平台單量狂飆，今（1）日foodpanda悄悄實施低消制，像是雙北、基隆、金門等須點餐滿99元、其他縣市79元才提供外送，新制度上線後引發網友2面評價，但部分人認為合理。對此，業者也作出最新回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲foodpanda消費低消公告。（圖／翻攝foodpanda公告）

foodpanda發出最新公告表示，6月起全台調整最低消費金額，其中，雙北、基隆、新竹市、新竹縣及金門縣低消要達99元才提供外送，其他縣市包括桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣，美食外送和生鮮雜貨部分則要滿79元才有外送。

低消新制ㄧ出引發正反評價，雖有網友哀嚎，但絕大部分人認為「99元滿容易超過」、「早餐隨便點就超過了」、「低於99元還要加運費好不值」。對此，foodpanda回應表示，是為提升整體運送動能及維持營運效率做此調整，並表示「除單筆訂單最低需達該固定金額外，其餘權益皆不受影響。」業者也坦言疫情期間外送單量有大幅成長，此制度是針對訂單量、運送動能做綜合性考量和盤點。

另一外送平台Uber Eats則表示目前不考慮推低消，「我們了解這時候大家都非常需要外送，Uber Eats和合作夥伴會努力服務大家。」