快訊／揮刀砍斷「護理師右手韌帶」！雙和確診男嗆：留活命很好了

▲雙和醫院昨爆出確診病患失控揮刀砍醫護。（圖／記者姜國輝攝）

記者莊智勝／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全台人民同島一命，不料在前線醫護最疲於奔命的時刻，卻傳出有確診患者持刀砍傷護理師。昨（5月31日）雙和醫院傳出凶案，確診的62歲洪姓男子不滿遭隔離，竟情緒失控揮刀砍傷3名護理師，其中傷勢最嚴重的一名20多歲護理師右手韌帶被砍斷，職業生涯恐怕就此結束；更令人氣憤的是，全國護理師公會理事長陳玉鳳透露，洪嫌在被壓制後還嗆聲，「留她們（護理師）一條命已經很好了！」令現場醫護難以接受。

據調查，洪姓男子因確診收治在雙和醫院11樓負壓隔離病房治療，但洪疑似不滿遭隔離數日，情緒失控大吼大叫，昨更持水果刀朝著3名醫護猛砍，造成現場23歲施姓護理師腹部受刀傷，第一時間被送進開刀房急救、25歲陳姓護理師則是胸部、右手刀傷韌帶斷裂、27歲蔡姓護理師則是肚皮遭劃傷。誇張的是，洪嫌行凶當下，隔壁床護理師正在替一名OHCA患者實施CPR搶救，情急之下還只能拿出鉛板護身，場面十分混亂。

陳玉鳳事後在臉書開直播痛批，如今疫情嚴峻，前線醫護人力已經非常不足，現在竟還傳出護理人員遭患者砍傷，「指揮中心完全看不到第一線醫護的需求！」陳玉鳳還透露，洪嫌事後雖然遭到成功壓制，但態度仍十分囂張，還嗆聲「留她們一條活命已經很好了！」這段話聽在現場醫護人員的耳裡，真的沒辦法接受；且現在還傳出洪嫌家屬有意提告護理師，陳玉鳳忍不住嗆「到底有什麼資格說要告？你明明就是加害者耶！」

▼陳玉鳳在臉書開直播痛批。（圖／截自陳玉鳳臉書）