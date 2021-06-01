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社會 社會焦點 保障人權

密室囚禁高雄少女66hrs！淫保全被逮喊：我道歉過了　判決結果出爐

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

日前高雄少女遭誘拐到新竹囚禁之案，引發外界關注，羅姓主嫌將少女囚禁在密室66小時，甚至還逼迫對方戴上項圈，而日前被問及是否有跟少女道歉，他僅低頭小聲回答，「我道歉，我跟她道過歉了」。對此，高雄地院審理後，依違反兒少性剝削防制條例、偽造文書罪重判他11年6月徒刑。

▲▼高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／翻攝PTT）

▲羅姓保全被判11年半。（圖／翻攝PTT）

回顧整起案情，淫保全羅育祥涉嫌略誘高雄少女北上新竹，並囚禁在密室中長達66小時，而事發之前羅嫌以面試工作為由，將少女騙出，之後又將少女帶進密室，並沒收其手機，而2020年8月31日開學日當天，少女曾向羅嫌表示「想回家、想去上學」。但羅卻仍是對少女的要求置若罔聞。

警方一開始上門搜尋2次都沒有看到少女的行蹤，直到第3次因為聽見細微的聲響，才成功撬開密室，在2坪大的空間找到失聯了66小時的高雄少女，少女指出，這段期間羅育祥曾用號稱會「通電」的項圈控制她的行動，並亮出美工刀威脅，少女擔心被害才乖乖配合。

另外，檢警先前調查還發現，羅妻、王男，除了提供少女及羅男飲食之外，還依照羅男的指示，應對、矇騙警方，羅妻還刻意前往雲林縣警察局斗六分局謊報老公為「失蹤人口」，要掩飾羅男的行蹤，又與其他共犯討論如何滅證；盧男則是為了3千元，依照羅男的指示，先刪掉高雄少女手機內的對話紀錄，再丟掉少女手機，以此增加警方追查難度，行徑相當誇張。

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